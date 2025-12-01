Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce amenzi dă Mircea Lucescu la naționala României. Alibec a dat din casă: "Nici nu te mai primește" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Ce amenzi dă Mircea Lucescu la naționala României. Alibec a dat din casă: “Nici nu te mai primește”

Ce amenzi dă Mircea Lucescu la naționala României. Alibec a dat din casă: “Nici nu te mai primește”

Radu Constantin Publicat: 1 decembrie 2025, 11:15

Comentarii
Ce amenzi dă Mircea Lucescu la naționala României. Alibec a dat din casă: Nici nu te mai primește

Indisponibil în prezent la FCSB din cauza unei accidentări, Denis Alibec a vorbit într-un material video distribuit pe rețelele sociale despre atmosfera de la echipa națională. El a dezvăluit și care sunt diurnele pe care jucătorii le primesc pe zi, dar și amenzile pe care Mircea Lucescu le dă în caz de abatere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul roș-albaștrilor a explicat că la lot există atât recompense, cât și sancțiuni, iar disciplina este una strictă. „Poți lua amenzi dacă ai întârziat, dacă ai tricoul diferit. Amenda? Depinde, mai dai o pizza la toată echipa, da. Dacă întârzii, este ceva mai strict, cu bani. 500 de euro, 1.000 de euro, depinde, cât vrea antrenorul. Nu prea îmi place să întârzii”, a spus Alibec.

El a subliniat că Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, nu tolerează întârzierile: „La lot nici nu te mai primește nea Mircea dacă întârzii”.

Tot Alibec a dezvăluit și valoarea diurnei jucătorilor convocați la națională. „La națională există o diurnă pe zi, cred că sunt vreo 300 de euro pe zi. La Italia, spre exemplu, știu că fiecare jucător ia câte 50.000 de euro pe convocare”, a mai adăugat atacantul.

Accidentat, Alibec ratează duelurile importante ale FCSB

Transferul lui Denis Alibec la FCSB a fost considerat una dintre mutările importante ale verii, însă atacantul nu a reușit până acum să se impună în echipa lui Gigi Becali. Folosit puțin în actualul sezon, fotbalistul s-a confruntat și cu probleme medicale. Drept urmare, Alibec nu a făcut deplasarea la Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie și a rămas în țară pentru a-și continua tratamentul. Cel mai probabil, el va rata și partidele cu Farul Constanța și UTA Arad, însă stafful medical estimează că va fi apt pentru derby-ul cu Dinamo.

Reclamă
Reclamă

Naționala României se pregătește pentru baraj

Între timp, echipa națională pregătește meciul decisiv din barajul pentru Campionatul Mondial. Duelul cu Turcia va avea loc în deplasare, pe 26 martie, la ora 19.00, iar meciul este crucial pentru șansele României de a participa la turneul final.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Observator
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Gigi Becali a intrat războinic în direct după Farul – FCSB 1-2: „L-am sunat pe Meme. Îi spulberăm pe Dinamo!”. Ce spune despre lupta la play-off. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a intrat războinic în direct după Farul – FCSB 1-2: „L-am sunat pe Meme. Îi spulberăm pe Dinamo!”. Ce spune despre lupta la play-off. Exclusiv
13:08
Nicola Pietrangeli a murit la 92 de ani
13:03
Ce salariu va avea Andre Duarte la FCSB. Gigi Becali a anunţat mutarea
12:57
Și-a revenit Gigi Becali! Mesaj războinic înainte de derby-ul cu Dinamo: “Îi spulberăm!”
12:20
VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
11:51
Marius Șumudică a dezvăluit drama prin care trece Ionel Ganea: “Vorbea și plângea”
11:32
Mesaj sublim al tricolorilor de 1 decembrie. Hagi, Rațiu, Man, Drăguș – la unison: “La mulţi ani, România!”
Vezi toate știrile
1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1! 5 Afacerea cu care Gigi Becali a făcut primul milion de euro. Povestea basculantei cu bani: “I-am descărcat în curte” 6 E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând