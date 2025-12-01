Ce amenzi dă Mircea Lucescu la naționala României. Alibec a dat din casă: "Nici nu te mai primește" - Antena Sport

Indisponibil în prezent la FCSB din cauza unei accidentări, Denis Alibec a vorbit într-un material video distribuit pe rețelele sociale despre atmosfera de la echipa națională. El a dezvăluit și care sunt diurnele pe care jucătorii le primesc pe zi, dar și amenzile pe care Mircea Lucescu le dă în caz de abatere.

Atacantul roș-albaștrilor a explicat că la lot există atât recompense, cât și sancțiuni, iar disciplina este una strictă. „Poți lua amenzi dacă ai întârziat, dacă ai tricoul diferit. Amenda? Depinde, mai dai o pizza la toată echipa, da. Dacă întârzii, este ceva mai strict, cu bani. 500 de euro, 1.000 de euro, depinde, cât vrea antrenorul. Nu prea îmi place să întârzii”, a spus Alibec.

El a subliniat că Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, nu tolerează întârzierile: „La lot nici nu te mai primește nea Mircea dacă întârzii”.

Tot Alibec a dezvăluit și valoarea diurnei jucătorilor convocați la națională. „La națională există o diurnă pe zi, cred că sunt vreo 300 de euro pe zi. La Italia, spre exemplu, știu că fiecare jucător ia câte 50.000 de euro pe convocare”, a mai adăugat atacantul.

Accidentat, Alibec ratează duelurile importante ale FCSB

Transferul lui Denis Alibec la FCSB a fost considerat una dintre mutările importante ale verii, însă atacantul nu a reușit până acum să se impună în echipa lui Gigi Becali. Folosit puțin în actualul sezon, fotbalistul s-a confruntat și cu probleme medicale. Drept urmare, Alibec nu a făcut deplasarea la Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie și a rămas în țară pentru a-și continua tratamentul. Cel mai probabil, el va rata și partidele cu Farul Constanța și UTA Arad, însă stafful medical estimează că va fi apt pentru derby-ul cu Dinamo.