Ce amenzi dă Mircea Lucescu la naționala României. Alibec a dat din casă: "Nici nu te mai primește" - Antena Sport

Indisponibil în prezent la FCSB din cauza unei accidentări, Denis Alibec a vorbit într-un material video distribuit pe rețelele sociale despre atmosfera de la echipa națională. El a dezvăluit și care sunt diurnele pe care jucătorii le primesc pe zi, dar și amenzile pe care Mircea Lucescu le dă în caz de abatere.
Atacantul roș-albaștrilor a explicat că la lot există atât recompense, cât și sancțiuni, iar disciplina este una strictă. „Poți lua amenzi dacă ai întârziat, dacă ai tricoul diferit. Amenda? Depinde, mai dai o pizza la toată echipa, da. Dacă întârzii, este ceva mai strict, cu bani. 500 de euro, 1.000 de euro, depinde, cât vrea antrenorul. Nu prea îmi place să întârzii”, a spus Alibec.
El a subliniat că Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, nu tolerează întârzierile: „La lot nici nu te mai primește nea Mircea dacă întârzii”.
Tot Alibec a dezvăluit și valoarea diurnei jucătorilor convocați la națională. „La națională există o diurnă pe zi, cred că sunt vreo 300 de euro pe zi. La Italia, spre exemplu, știu că fiecare jucător ia câte 50.000 de euro pe convocare”, a mai adăugat atacantul.
Accidentat, Alibec ratează duelurile importante ale FCSB
Transferul lui Denis Alibec la FCSB a fost considerat una dintre mutările importante ale verii, însă atacantul nu a reușit până acum să se impună în echipa lui Gigi Becali. Folosit puțin în actualul sezon, fotbalistul s-a confruntat și cu probleme medicale. Drept urmare, Alibec nu a făcut deplasarea la Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie și a rămas în țară pentru a-și continua tratamentul. Cel mai probabil, el va rata și partidele cu Farul Constanța și UTA Arad, însă stafful medical estimează că va fi apt pentru derby-ul cu Dinamo.
Naționala României se pregătește pentru baraj
Între timp, echipa națională pregătește meciul decisiv din barajul pentru Campionatul Mondial. Duelul cu Turcia va avea loc în deplasare, pe 26 martie, la ora 19.00, iar meciul este crucial pentru șansele României de a participa la turneul final.
