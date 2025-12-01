Marius Șumudică a dezvăluit drama prin care trece Ionel Ganea: "Vorbea și plângea" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică a dezvăluit drama prin care trece Ionel Ganea: "Vorbea și plângea"

Marius Șumudică a dezvăluit drama prin care trece Ionel Ganea: "Vorbea și plângea"

Marius Șumudică a dezvăluit drama prin care trece Ionel Ganea: “Vorbea și plângea”

Radu Constantin Publicat: 1 decembrie 2025, 11:51

Marius Șumudică a dezvăluit drama prin care trece Ionel Ganea: Vorbea și plângea

Marius Șumudică, pe banca Rapidului / Sport Pictures

Fiul lui Ionel Ganea s-a stins în urma unui accident auto, iar cel care a provocat tragedia a fost chiar fostul jucător. Marius Șumudică s-a întâlnit cu Ganea și a rămas cutremurat în urma discuției avute.

„M-am întâlnit cu Ionel Ganea. Era amărât. Eu i-am spus că n-am echipă, încerc să îmi caut, să vedem unde mă duc. Nu ajung la un consens, vorbesc cu unii, cu alții…

El mi-a zis: «Să fii bucuros că încă te caută lumea. Astea nu sunt probleme. Probleme sunt ce am eu». M-am gândit imediat la ce a pățit, la acel eveniment. Era dărâmat total. Simțeam că suferă, un om suferind care se simțea vinovat.

Mi-a spus: «Dacă te duci pe undeva la vreo echipă să îl iei și pe George al meu, că uite, are probleme financiare». Dărâmat total. Nu am văzut un om cu atâta durere în suflet. Am stat zece minute de vorbă cu el. Am fost colegi la Rapid. Vorbea și plângea. Mi-a zis: «Șumi, probleme sunt alea care s-au întâmplat mie, nu ce ai tu»”, a declarat Marius Șumudică pentru Fanatik.ro.

Cum s-a întâmplat tragedia

La începutul lunii iunie, fiul cel mic al lui Ionel Ganea a murit după mai multe zile de luptă pentru viață, în urma unui grav accident rutier. Copilul fusese rănit serios după ce mașina condusă de fostul fotbalist a intrat într-un vehicul parcat neregulamentar pe marginea drumului. Micuțul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au depus toate eforturile pentru a-l salva, însă leziunile suferite erau incompatibile cu viața. Pe 6 iunie, organismul său a cedat.

