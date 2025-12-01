Jucătorii de la FCSB, înjuraţi ca la uşa cortului! "Ne înjură de ne rup, ăsta e caracterul lor" - Antena Sport

Adrian Şut (26 de ani) a dezvăluit care a fost motivul pentru care după ce a înscris primul gol al celor de la FCSB în meciul câştigat cu Farul, 2-1, a sărbătorit ducându-şi mâinile spre urechi.
Mijlocaşul cotat la 4.5 milioane de euro susţine că jucătorii de la FCSB au fost înjuraţi pe toată durata partidei de către fanii gazdelor de la Farul. Şut şi-a adus aminte şi de un alt moment mai puţin plăcut.
Jucătorii de la FCSB, înjuraţi ca la uşa cortului
“Gestul meu când am pus mâinile la urechi? M-au înjurat foarte mult fanii lor, m-au deranjat foarte mult sezonul trecut când m-au înjurat imediat după decesul tatălui meu şi din acest motiv m-am bucurat aşa.
(n.r. – A fost înjurat şi Tănase, care de aici vine) Mi s-a părut incredibil. Au fost exageraţi, la fiecare meci cu noi sunt exageraţi, ne înjură de ne rup. Ăsta e caracterul lor şi nu vreau să discut.
În acelaşi timp, mă bucur că noi nu am reacţionat şi că am încercat să ne vedem de joc”, a spus Adrian Şut, după Farul – FCSB 1-2.
Mijlocaşul cotat la 4.5 milioane de euro a adunat 25 de meciuri pentru FCSB în toate competiţiile acestui sezon. El a marcat două goluri şi a oferit şi două assist-uri.
Florin Tănase, jignit de fanii Farului
Florin Tănase a avut parte de o primire neaşteptată la Ovidiu, la meciul dintre Farul Constanţa şi FCSB. Crescut de echipa lui Gică Hagi, Tănase a fost inamicul numărul 1 al suporterilor constănţeni în timpul meciului din etapa cu numărul 18.
“Tănase! Sifonule!” sau “Tănase, câte kilograme de brânză îți dă nea Gigi?”, sunt câteva dintre mesajele transmise de fanii constănţeni, potrivit golazo.ro.
În anul 2016, Florin Tănase a fost cumpărat de FCSB de la Farul Constanţa pentru suma de 1,5 milioane de euro. Pentru echipa de seniori a celor de la Viitorul, Tănase a evoluat în 86 de meciuri, reuşind să înscrie 24 de goluri şi să ofere 14 pase decisive.
- Ce salariu va avea Andre Duarte la FCSB. Gigi Becali a anunţat mutarea
- Și-a revenit Gigi Becali! Mesaj războinic înainte de derby-ul cu Dinamo: “Îi spulberăm!”
- Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici”
- O nouă pierdere pentru Universitatea Craiova. Ce jucător de bază s-a accidentat
- Ilie Dumitrescu a ascultat interviul jucătorului de la FCSB şi l-a contrazis pe loc: “Eu nu cred”