Jucătorii de la FCSB, înjuraţi ca la uşa cortului! "Ne înjură de ne rup, ăsta e caracterul lor" - Antena Sport

Adrian Şut (26 de ani) a dezvăluit care a fost motivul pentru care după ce a înscris primul gol al celor de la FCSB în meciul câştigat cu Farul, 2-1, a sărbătorit ducându-şi mâinile spre urechi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul cotat la 4.5 milioane de euro susţine că jucătorii de la FCSB au fost înjuraţi pe toată durata partidei de către fanii gazdelor de la Farul. Şut şi-a adus aminte şi de un alt moment mai puţin plăcut.

Jucătorii de la FCSB, înjuraţi ca la uşa cortului

“Gestul meu când am pus mâinile la urechi? M-au înjurat foarte mult fanii lor, m-au deranjat foarte mult sezonul trecut când m-au înjurat imediat după decesul tatălui meu şi din acest motiv m-am bucurat aşa.

(n.r. – A fost înjurat şi Tănase, care de aici vine) Mi s-a părut incredibil. Au fost exageraţi, la fiecare meci cu noi sunt exageraţi, ne înjură de ne rup. Ăsta e caracterul lor şi nu vreau să discut.

În acelaşi timp, mă bucur că noi nu am reacţionat şi că am încercat să ne vedem de joc”, a spus Adrian Şut, după Farul – FCSB 1-2.