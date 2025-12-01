Mesaj sublim al tricolorilor de 1 decembrie. Hagi, Rațiu, Man, Drăguș - la unison: "La mulţi ani, România!" - Antena Sport

Mai mulţi componenţi ai echipei naţionale au României au transmis un mesaj, luni, de Ziua Naţională a României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Astăzi, de Ziua Naţională, ne gândim la tot ce înseamnă România pentru noi. La familie, la locurile în care am crescut, la oamenii care ne susţin mereu. Pentru noi, să purtăm tricoul echipe naţionale e mai mult decât o onoare, este o emoţie pe care o simţim în fiecare clipă, mai ales atunci când se cântă imnul. Vă multumim că sunteţi alături de noi, în tribune şi în faţa televizoarelor. Fiecare strigăt, fiecare încurajare, fiecare zâmbet contează. La mulţi ani, România. La mulţi ani, români”, se arată în mesajul transmis de Ianis Hagi, Andrei Raţiu, Dennis Man, Răzvan Marin, Marius Marin şi Denis Drăguş.