Jurnal Antena Sport | Plaja campionilor - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Plaja campionilor
Și Elisabeta Lipă a fost în weekend la mare! De pe plajă, i-a încurajat pe românii care visează să câștige medalii la canotaj pe mare, peste 3 ani, la Los Angeles.
Și Elisabeta Lipă a fost în weekend la mare! De pe plajă, i-a încurajat pe românii care visează să câștige medalii la canotaj pe mare, peste 3 ani, la Los Angeles.
Jurnal Antena Sport | Plaja campionilorJurnal Antena Sport | Plaja campionilor
Jurnal Antena Sport | E dus cu placaJurnal Antena Sport | E dus cu placa
Jurnal Antena Sport | Impact frontal la mareJurnal Antena Sport | Impact frontal la mare
Jurnal Antena Sport | La porțile EuropeiJurnal Antena Sport | La porțile Europei
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 augustAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 august