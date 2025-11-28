Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pep Guardiola şi-a acuzat jucătorii că au evoluat cu frică: "A fost o lecţie pentru mine" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Pep Guardiola şi-a acuzat jucătorii că au evoluat cu frică: “A fost o lecţie pentru mine”

Pep Guardiola şi-a acuzat jucătorii că au evoluat cu frică: “A fost o lecţie pentru mine”

Publicat: 28 noiembrie 2025, 19:19

Comentarii
Pep Guardiola şi-a acuzat jucătorii că au evoluat cu frică: A fost o lecţie pentru mine

Pep Guardiola - Profimedia Images

Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, şi-a acuzat jucătorii că au jucat cu frică în meciul cu Bayer Leverkusen, pierdut cu 0-2 marţi, pe teren propriu, în Liga Campionilor, informează cotidianul The Guardian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Guardiola a făcut 10 schimbări pentru meciul din Liga Campionilor şi a spus că cei selectaţi nu şi-au asumat riscurile necesare pentru a câştiga.

Pep Guardiola: “În fotbal trebuie să încerci nişte lucruri. Noi nu am încercat”

După două înfrângeri consecutive, City speră să revină în formă când va primi sâmbătă vizita lui Leeds. Echipa lui Daniel Farke a câştigat o singură dată în ultimele şase meciuri din Premier League şi a coborât pe locul 18, primul retrogradabil. Guardiola se va baza probabil pe mulţi dintre jucătorii care nu au fost titulari marţi.

“Noi nu am încercat, iar în fotbal, când joci pe teren trebuie să încerci nişte lucruri, iar noi nu am încercat”, a spus Guardiola despre înfrângerea cu Leverkusen.

”Poate că am o teorie despre rotaţie, pentru că e imposibil de menţinut acest nivel, dar am avut multă încredere în ei şi încă o am. Am un respect uriaş pentru ceea ce sunt ei ca jucători. Poate că am o părere mai bună despre ei decât cred ei înşişi. A fost o lecţie bună pentru mine, oricât de experimentat sunt ca antrenor, a fost o lecţie bună pentru mine pentru viitor”, a adăugat tehnicianul echipei aflate pe locul 3 în Premier League.

Reclamă
Reclamă

Având în vedere că City joacă de două ori pe săptămână până la mijlocul lunii ianuarie, Guardiola va trebui să se bazeze pe întregul său lot, dar unii jucători se confruntă cu o criză de încredere.

“Sunt destul de sigur că ei, înconjuraţi de alţi jucători, vor juca bine. Cred că au jucat ca să nu greşească (…). Este atât de dificil. În fotbal, trebuie să joci defensiv şi ofensiv şi trebuie să încerci. Au jucat ca să fie în siguranţă, ca să nu greşească şi de aceea este atât de dificil”, a spus Guardiola.

Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 DecembriePloaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Observator
Ploaie și vânt puternic în weekend. Ciclonul Adel schimbă planurile. Cum va fi vremea de 1 Decembrie
Destinația de vacanță aleasă de Florinel Coman. Celebrul fotbalist a ales un loc exotic, extrem de apreciat de marile vedete
Fanatik.ro
Destinația de vacanță aleasă de Florinel Coman. Celebrul fotbalist a ales un loc exotic, extrem de apreciat de marile vedete
21:20
LIVE TEXTRapid – Csikszereda 2-1. Panică pe Giulești! Unui om i s-a făcut rău în tribune
21:12
Iulian Chiriţa, argint la dublu mixt la Campionatul Mondial de Juniori! A doua medalie pentru el la competiţie
21:06
Cristiano Ronaldo își deschide o afacere în Madrid! Cât de exclusivist va fi proiectul lansat de portughez
20:57
Dina Grameni, primul gol după mai bine de 3 luni! A deschis scorul cu ciucanii după un assist al lui Aioani!
20:39
Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O maşină excepţional de bună”
20:19
VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 3 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 4 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 5 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 6 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând