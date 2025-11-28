Pep Guardiola şi-a acuzat jucătorii că au evoluat cu frică: "A fost o lecţie pentru mine" - Antena Sport

Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, şi-a acuzat jucătorii că au jucat cu frică în meciul cu Bayer Leverkusen, pierdut cu 0-2 marţi, pe teren propriu, în Liga Campionilor, informează cotidianul The Guardian.
Guardiola a făcut 10 schimbări pentru meciul din Liga Campionilor şi a spus că cei selectaţi nu şi-au asumat riscurile necesare pentru a câştiga.
Pep Guardiola: “În fotbal trebuie să încerci nişte lucruri. Noi nu am încercat”
După două înfrângeri consecutive, City speră să revină în formă când va primi sâmbătă vizita lui Leeds. Echipa lui Daniel Farke a câştigat o singură dată în ultimele şase meciuri din Premier League şi a coborât pe locul 18, primul retrogradabil. Guardiola se va baza probabil pe mulţi dintre jucătorii care nu au fost titulari marţi.
“Noi nu am încercat, iar în fotbal, când joci pe teren trebuie să încerci nişte lucruri, iar noi nu am încercat”, a spus Guardiola despre înfrângerea cu Leverkusen.
”Poate că am o teorie despre rotaţie, pentru că e imposibil de menţinut acest nivel, dar am avut multă încredere în ei şi încă o am. Am un respect uriaş pentru ceea ce sunt ei ca jucători. Poate că am o părere mai bună despre ei decât cred ei înşişi. A fost o lecţie bună pentru mine, oricât de experimentat sunt ca antrenor, a fost o lecţie bună pentru mine pentru viitor”, a adăugat tehnicianul echipei aflate pe locul 3 în Premier League.
Având în vedere că City joacă de două ori pe săptămână până la mijlocul lunii ianuarie, Guardiola va trebui să se bazeze pe întregul său lot, dar unii jucători se confruntă cu o criză de încredere.
“Sunt destul de sigur că ei, înconjuraţi de alţi jucători, vor juca bine. Cred că au jucat ca să nu greşească (…). Este atât de dificil. În fotbal, trebuie să joci defensiv şi ofensiv şi trebuie să încerci. Au jucat ca să fie în siguranţă, ca să nu greşească şi de aceea este atât de dificil”, a spus Guardiola.
