Cutremur la PSG! Dembele şi Vitinha şi-au atacat colegii după înfrângere. Luis Enrique: "Nu voi permite asta" - Antena Sport

Ousmane Dembele şi-a atacat colegii după Rennes – PSG 3-1, meci în urma căruia campioana îşi poate pierde din nou fotoliul de lider în faţa lui Lens. Şi Vitinha a avut un discurs incisiv, în timp ce Luis Enrique a spus clar că “niciun jucător nu este mai presus de club”.

Golul campioanei a fost semnat de Ousmane Dembele, iar deţinătorul Balonului de Aur a avut un discurs dur la adresa colegilor săi, înainte de o perioadă extrem de importantă, atât în Ligue 1, cât şi în Champions League.

Scandal mare la PSG, cu Dembele în prim-plan

“Trebuie să arătăm mai multă dorinţă, să jucăm pentru PSG şi să câştigăm meciuri. Dacă jucăm singuri pe teren, nu va merge aşa şi nu vom mai câştiga trofee. Anul trecut, clubul a fost pe primul loc, înainte ca fiecare să se gândească la el.

Trebuie să redescoperim asta, mai ales în astfel de meciuri. Suntem în a doua parte a sezonului şi PSG trebuie să fie pe primul loc, nu anumiţi jucători. Trebuie să jucăm pentru club, nu să ne gândim la noi”, a spus Dembele.

“Ştiu că toată lumea vrea să înscrie, dar câteodată trebuie să dai mingea unor colegi care sunt mai bine poziţionaţi. Nu mă refer la cineva anume. Nu îmi pot imagina că cineva din această echipă se gândeşte doar la el. Dar vom vorbi între noi şi vom regla totul înainte de următorul meci”, a comentat şi Vitinha, un alt jucător important al parizienilor.