Cutremur la PSG! Dembele şi Vitinha şi-au atacat colegii după înfrângere. Luis Enrique: "Nu voi permite asta" - Antena Sport

Cutremur la PSG! Dembele şi Vitinha şi-au atacat colegii după înfrângere. Luis Enrique: “Nu voi permite asta”

Dan Roșu Publicat: 14 februarie 2026, 9:20

Ousmane Dembele, în timpul unui meci - Profimedia Images

Ousmane Dembele şi-a atacat colegii după Rennes – PSG 3-1, meci în urma căruia campioana îşi poate pierde din nou fotoliul de lider în faţa lui Lens. Şi Vitinha a avut un discurs incisiv, în timp ce Luis Enrique a spus clar că “niciun jucător nu este mai presus de club”.

Golul campioanei a fost semnat de Ousmane Dembele, iar deţinătorul Balonului de Aur a avut un discurs dur la adresa colegilor săi, înainte de o perioadă extrem de importantă, atât în Ligue 1, cât şi în Champions League.

Scandal mare la PSG, cu Dembele în prim-plan

“Trebuie să arătăm mai multă dorinţă, să jucăm pentru PSG şi să câştigăm meciuri. Dacă jucăm singuri pe teren, nu va merge aşa şi nu vom mai câştiga trofee. Anul trecut, clubul a fost pe primul loc, înainte ca fiecare să se gândească la el.

Trebuie să redescoperim asta, mai ales în astfel de meciuri. Suntem în a doua parte a sezonului şi PSG trebuie să fie pe primul loc, nu anumiţi jucători. Trebuie să jucăm pentru club, nu să ne gândim la noi”, a spus Dembele.

“Ştiu că toată lumea vrea să înscrie, dar câteodată trebuie să dai mingea unor colegi care sunt mai bine poziţionaţi. Nu mă refer la cineva anume. Nu îmi pot imagina că cineva din această echipă se gândeşte doar la el. Dar vom vorbi între noi şi vom regla totul înainte de următorul meci”, a comentat şi Vitinha, un alt jucător important al parizienilor.

Luis Enrique: “Niciun jucător nu e mai important decât clubul”

Luis Enrique a ţinut să îi pună la punct pe jucătorii săi, chiar dacă a susţinut că aceste reacţii la cald sunt inutile. Misiunea antrenorului e să rezolve problemele până la meciul cu Monaco din play-off-ul Champions League, ce va avea loc marţi, în deplasare.

“Aceste comentarii ale jucătorilor de la finalul meciurilor nu au valoare. Deloc! Nici ale antrenorilor nu au. Nu voi comenta pe reacţiile jucătorilor, dar nu voi permite niciunui jucător să fie mai presus de club. Asta e clar. Eu sunt responsabil de echipă. Niciun jucător nu va fi mai important decât clubul, decât mine, decât directorul sportiv sau decât preşedinte. Aceste declaraţii vin la nervi şi sper că am clarificat asta”, a concluzionat Enrique, citat de leparisien.fr.

După eşecul cu Rennes, PSG rămâne pe primul loc, cu 51 de puncte după primele 22 de etape. Lucrurile se pot schimba însă dacă Lens (49 de puncte) o va învinge în deplasare pe Paris FC.

