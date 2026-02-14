Şoc la Jocurile Olimpice! Marele favorit Ilia Malinin, în lacrimi după ce a căzut de două ori! Pe cât a terminat - Antena Sport

Starul american al patinajului artistic, Ilia Malinin, marele favorit la aur, a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Medalia de aur a fost câştigată de kazahul Mikhail Shaidorov.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Malinin, care conducea cu un avantaj confortabil după programul scurt, trebuia doar să ofere o prestaţie mediocră pentru a adăuga aurul individual la medalia de aur câştigată în proba pe echipe. Tânărul de 21 de ani a izbucnit în lacrimi după una dintre cele mai proaste nopţi din cariera sa, care a lăsat publicul înmărmurit.

Şoc în proba masculină de la patinaj artistic! Marele favorit, Ilia Malinin, doar locul 8, după ce a căzut de două ori la programul liber!

Ilia Malinin s-a clasat pe locul opt, poziţie la care nu se aştepta nimeni înaintea programului liber. El a terminat cu 264,49 puncte, punând capăt unei serii de peste doi ani de invincibilitate, care a cuprins 14 competiţii complete, inclusiv ultimele două campionate mondiale, pe care le-a câştigat cu uşurinţă.

Shaidorov a terminat cu 291,58 puncte, cel mai bun rezultat din cariera sa, oferind ţării sale prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă.

Japonezul Yuma Kagiyama a câştigat a doua medalie de argint olimpică la rând, iar coechipierul său, Shun Sato, a obţinut medalia de bronz.