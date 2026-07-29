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Gică Craioveanu a spus unde a pierdut Craiova dubla cu Levski: „Mă doare”

Bogdan Stănescu Publicat: 29 iulie 2026, 22:37

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Gică Craioveanu a spus unde a pierdut Craiova dubla cu Levski: „Mă doare

Gică Craioveanu, la un meci al Craiovei / Sport Pictures

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Gică Craioveanu (58 de ani) a spus că Levski Sofia a meritat calificarea în dubla cu Universitatea Craiova. Craioveanu e de părere că greşelile mari făcute de olteni în prima repriză au făcut diferenţa în meciul retur, înclinând balanţa către echipa bulgară.

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Craiova a făcut doar 2-2 cu Levski Sofia în retur, rezultat insuficient pentru calificare după victoria la limită a bulgarilor, cu 1-0, în tur. La retur oltenii au revenit de la 0-2, dar nu au reuşit să marcheze golul care să ducă meciul în prelungiri, chiar dacă s-au năpustit asupra porţii apărate de bulgarul Vutsov.

Gică Craioveanu e de părere că cei de la Levski s-au calificat pe merit mai departe: „Au ştiut să profite de erorile Craiovei”

„Se putea mai mult, dar nu se merita mai mult, cred eu. Sunt sincer.

Craiova a întâlnit o echipă destul de accesibilă, din punctul meu de vedere, e adevărat, cu jucători de la mijloc în sus de calitate.

Au ştiut (n.r: cei de la Levski) să profite de erorile uriaşe defensive ale Craiovei. Meciul se putea schimba la ocazia lui Baiaram.

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Să nu uităm că şi ei au avut două bare şi o intervenţie a lui Popică.

Mă doare, dar au trecut meritat (n.r: bulgarii). Dacă nu se făcea o primă repriză atât de modestă, putea fi altfel”, a declarat Gică Craioveanu pentru digisport.ro.

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