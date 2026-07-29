Gică Craioveanu a spus unde a pierdut Craiova dubla cu Levski: „Mă doare”

Gică Craioveanu (58 de ani) a spus că Levski Sofia a meritat calificarea în dubla cu Universitatea Craiova. Craioveanu e de părere că greşelile mari făcute de olteni în prima repriză au făcut diferenţa în meciul retur, înclinând balanţa către echipa bulgară.
Craiova a făcut doar 2-2 cu Levski Sofia în retur, rezultat insuficient pentru calificare după victoria la limită a bulgarilor, cu 1-0, în tur. La retur oltenii au revenit de la 0-2, dar nu au reuşit să marcheze golul care să ducă meciul în prelungiri, chiar dacă s-au năpustit asupra porţii apărate de bulgarul Vutsov.
Gică Craioveanu e de părere că cei de la Levski s-au calificat pe merit mai departe: „Au ştiut să profite de erorile Craiovei”
„Se putea mai mult, dar nu se merita mai mult, cred eu. Sunt sincer.
Craiova a întâlnit o echipă destul de accesibilă, din punctul meu de vedere, e adevărat, cu jucători de la mijloc în sus de calitate.
Au ştiut (n.r: cei de la Levski) să profite de erorile uriaşe defensive ale Craiovei. Meciul se putea schimba la ocazia lui Baiaram.
Să nu uităm că şi ei au avut două bare şi o intervenţie a lui Popică.
Mă doare, dar au trecut meritat (n.r: bulgarii). Dacă nu se făcea o primă repriză atât de modestă, putea fi altfel”, a declarat Gică Craioveanu pentru digisport.ro.
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