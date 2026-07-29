„Nu e un dezastru” Reacţia lui Coelho după ce Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor: „Sunt mândru de jucători”

Filipe Coelho (45 de ani) a remarcat, după eliminarea Universităţii Craiova din Liga Campionilor, că nicio echipă românească nu a mai mers în faza grupelor din cea mai importantă competiţie intercluburi de foarte mult timp.
Coelho a pus ratarea calificării în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor pe seama erorilor comise de jucătorii săi. Totodată, a amintit de câteva ocazii mari, ratate de Baiaram sau Teles. Portughezul a subliniat că e mândru de jucătorii lui, care au dat totul pentru a se califica. Pentru Craiova urmează duelul cu Kups din turul 3 preliminar al Europa League.
Filipe Coelho, după ce Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor: „Nu e un dezastru”
„Cred că au fost două goluri diferite. La acest nivel nu am fost suficient de eficienți, iar prețul plătit a fost unul mare. Îmi place să analizez totul. Sunt foarte mândru de jucători.
Știu că mulți oameni cred că este un dezastru, dar nu este un dezastru. În ultimii 13-14 ani, nicio echipă din România nu s-a calificat în Liga Campionilor. Trebuie să ne corectăm greșelile, în special la fazele fixe. Avem nevoie de progres. Am jucat împotriva unei echipe bune.
(n.r: Credeţi că după fotbalul după care l-a jucat Craiova merita să se califice?) Nu asta este important. După ce s-a făcut 2-2, am avut ocazii foarte bune: Baiaram, Teles. E fotbal. Am introdus doi atacanți, iar jucătorii au luptat până în ultima secundă. Au fost extraordinari. Avem nevoie de mai multe meciuri ca acesta, pentru că a fost un meci de fotbal foarte bun.
Ce le-am spus jucătorilor rămâne între mine și ei. Sunt mândru de ei și nu am ce să le reproșez. În ultimii 13-14 ani, nicio echipă din România nu a ajuns în Liga Campionilor.
Nu este treaba mea să analizez asta, fiecare trebuie să tragă propriile concluzii. În ultimii 14 ani, nicio echipă din România nu s-a calificat în Liga Campionilor.
Acum nu mai suntem în Liga Campionilor și trebuie să ne gândim la meciul cu Petrolul. Trebuie să privim și lucrurile bune.
(n.r: Poate Craiova să meargă în grupa Europa League?) Totul depinde de prestațiile noastre. Acum ne concentrăm pe meciul cu Petrolul. Nu avem prea mult timp la dispoziție. Este bine că jucăm din trei în trei zile. Sezonul trecut am făcut lucrurile așa cum trebuia. Vom vedea ce putem realiza.
Trebuie să analizăm meciul. Sunt foarte mândru de jucători, îi iubesc. Avem nevoie să progresăm. Nu am ce să le reproșez, dimpotrivă, trebuie să le fiu recunoscător„, a declarat Filipe Coelho pentru digisport.ro, după eliminarea Craiovei din Liga Campionilor.
Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor după 2-2 cu Levski Sofia în retur. Oltenii merg în Europa League
Echipa campioană a României, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia bulgară Levski Sofia, în manşa secundă a turului doi preliminar din Liga Campionilor. Craiovenii părăsesc competiţia şi vor juca în turul al treilea din Liga Europa.
A fost un start de coşmar pentru craioveni pe Stadionul Ion Oblemenco. Mai întâi oaspeţii de la Levski au deschis scorul în minutul 12, când Serginho a executat pe jos o lovitură liberă din lateral dreapta, Maicon a lăsat mingea să treacă şi Everton Bala a marcat cu un şut din afara careului. După numai patru minute Aldair Neves a primit la marginea careului şi a şutat din prima, făcând 2-0 pentru oaspeţi. Oltenii au ratat prima lor ocazie importantă în minutul 20, prin Nsimba, şi au reuşit să mai echilibreze meciul.
În minutul 45+2 gazdele au redus din diferenţă, David Matei a insistat la o minge, a centrat impecabil pentru Bancu şi acesta a înscris cu o lovitură de cap imparabilă. În repriza secundă pe teren s-a aflat parcă o altă echipă a Craiovei.
Campionii României au pus o presiune incredibilă pe apărarea bulgarilor şi au egalat repede, în minutul 48, dintr-o lovitură liberă senzaţională a lui Adrian Rus. Elevii lui Coelho au căutat golul care să ducă meciul în prelungiri, ratând prin Baiaram şi Nsimba, în timp ce bulgarii au încercat să replice prin şutul lui Soula, scos excelent de Laurenţiu Popescu, în minutul 64, portarul craiovean intervenind şi un minut mai târziu, la Reinaldo. Nsimba a şutat puţin peste poartă în minutul 71, apoi Bancu trece şi el pe lângă gol, în minutul 72.
Oaspeţii au tras un semnal de alarmă în minutul 78, când Dimitrov a trimis cu capul în transversală, iar oltenii au replicat prin lovitura de cap a lui Elisor, scoasă de Vutsov de sub bară. Laurenţiu Popescu a respins în corner lovitura liberă periculoasă a lui Serginho din minutul 89. Tot Serginho a trimis în bară pe contraatac, în minutul 90+1, iar atacurile gazdelor au rămas fără rezultat. S-a terminat Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2 şi bulgarii merg mai departe, cu 3-2 la general.
Campioana României va continua în turul al treilea din Liga Europa, cu formaţia finlandeză KuPS Kuopio.
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