FC Argeș – Petrolul (LIVE SCORE, 21:30). Piteștenii caută primele puncte din noul sezon. Echipele probabile

FC Argeș și Petrolul se înfruntă în această seară la Mioveni în cel de-al doilea meci din cadrul etapei cu numărul 2 din Liga 1. Elevii lui Bogdan Andone caută primele puncte din noua stagiune după eșecul cu FCSB, în timp ce „găzarii” speră să repete performanța din runda inaugurală, când au învins-o pe Dinamo cu 1-0.

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Partida dintre FC Argeș și Petrolul va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

FC Argeș – Petrolul (LIVE SCORE, 21:30)

În prima etapă din noul sezon, FC Argeș a fost învinsă în Ghencea de FCSB cu scorul de 2-0, după două goluri înscrise de Daniel Bîrligea și Florin Tănase. De cealaltă parte, Petrolul a obținut toate cele trei puncte după ce a primit vizita lui Dinamo, meciul fiind decis de penalty-ul converit de Rodrigo Martins.

Pentru „găzari”, succesul de pe teren propriu a fost primul în fața alb-roșiilor după șase meciuri și în același timp primul dintr-un meci oficial pentru antrenorul Ricardo Sousa, aflat la debut.

În precedentele două partide disputate sezonul trecut, Petrolul a avut câștig de cauză de fiecare dată. În turul sezonului regulat, ploieștenii s-au impus cu 1-0 în deplasare, iar la retur tabela a arătat scorul de 2-1 în favoarea echipei lui Bogdan Andone.