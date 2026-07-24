„Și pe noi ne doare”. Daniel Bîrligea a rupt tăcerea după imaginile apărute la finalul meciului FCSB – Auda

Daniel Bîrligea a postat un mesaj pe rețelele sociale după ce a devenit ținta criticilor în urma partidei din preliminariile Conference League dintre FCSB și Auda, încheiat 3-2 pentru letoni. După fluierul final, atacantul roș-albaștrilor și partenera sa au fost filmați de un videograf cum dansau pe teren, momentul fiind unul nepotrivit în contextul eșecului echipei sale.

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La aproape 24 de ore distanță de la cele întâmplate, Bîrligea a venit cu o explicație pe contul său de Instagram. Fotbalistul de 26 de ani a dezvăluit că filmarea respectivă cu el și partenera sa face parte dintr-un videoclip pe care cei doi vor să îl facă pentru logodna lor.

Explicațiile lui Daniel Bîrligea după imaginile apărute cu el

Bîrligea a explicat și de ce a ales să facă filmarea respectivă pe gazon, după care și-a asumat faptul că momentul în care s-a petrecut totul a fost unul nepotrivit, dat fiind rezultatul final din Ghencea. Cu puțin timp înainte ca vârful lui Marius Baciu să posteze mesajul său, oficialii clubului au explicat că evenimentul respectiv nu putea fi amânat în ciuda eșecului rușinos.

„În urma imaginilor apărute după meciul de joi, vreau să transmit câteva lucruri.

Filmarea nu a fost organizată după meci, ci era stabilită cu mai multe zile înainte. Face parte din realizarea unui videoclip dedicat logodnei noastre. Am ales terenul pentru că este locul meu de suflet, unde am crescut ca om și ca fotbalist, cu bucurii, dar și cu dezamăgiri.