Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB pleacă din Ghencea! Unde se mută roș-albaștrii după eșecul rușinos cu Auda

FCSB pleacă din Ghencea! Unde se mută roș-albaștrii după eșecul rușinos cu Auda

Andrei Nicolae Publicat: 24 iulie 2026, 21:22

Comentarii
FCSB pleacă din Ghencea! Unde se mută roș-albaștrii după eșecul rușinos cu Auda

Jucătorii de la FCSB, după un meci / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FCSB a anunțat prin vocea președintelui Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, ca urmează să nu mai evolueze pe Stadionul „Steaua” pe perioada în care Arena Națională nu este disponibilă. Oficialul clubului a transmis și unde își doresc roș-albaștrii să se mute, și anume pe Arcul de Triumf, acolo unde și Dinamo joacă partidele de pe teren propriu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a suferit joi un eșec rușinos în prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, scor 2-3 cu letonii de la Auda, iar acum clubul este gata să ia măsuri. Mihai Stoica a declarat că echipa nu va mai juca partidele de pe teren propriu în Ghencea și a făcut praf condițiile de pe Stadionul „Steaua”.

FCSB nu va mai juca în Ghencea după înfrângerea cu Auda. Roș-albaștrii se mută pe „Arc”

Oficialul roș-albaștrilor s-a arătat extrem de deranjat de starea gazonului, dar și de un alt detaliu, și anume mirosul. Stoica a dezvăluit că echipa nu ia în considerare să joace în afara capitalei și că cea mai plauzibilă variantă, în absența Arenei Naționale, este Arcul de Triumf, „casa” și rivalilor de la Dinamo.

Pe lângă arbitraj, al doilea aspect care ne-a dezavantajat, dar e probabil ultima data când ne va dezavantaja, este terenul de fotbal, care nu a fost teren de fotbal. Nu vom mai juca acolo, nu putem juca în condițiile astea.

Nu a fost teren de fotbal, era mai rău decât a fost cu Piteștiul! Nu am absolut nimic de reproșat nimănui. Clar că era o boală. Ai văzut cum mirosea pe stadion? Și sus mirosea.

Reclamă
Reclamă

Nu sunt vinovați cei care administrează stadionul. Este o ciupercă, dar nu mai putem juca în situația asta. Nu se poate juca fotbal acolo!

Soluția este să jucăm pe alt stadion, probabil că pe «Arc». Să jucăm în afara Bucureștiului nu este o variantă. Asta este. Bine măcar că avem SAGA pe Arena Națională. Așa ceva… mai rău decât cu 3 zile în urmă! Mâncat tot. Băieții au vorbit cu suporterii, au ajuns la o înțelegere și vom juca pe Arc. Bineînțeles, dacă va fi disponibil„, a fost anunțul făcut de oficialul FCSB, conform primasport.ro.

Atât Dinamo, cât și FCSB, au jucat sezonul trecut meciurile de „acasă” pe Arena Națională, însă evenimentele extra-sportive au blocat cluburilor pentru moment accesul la cel mai mare stadion din România.

"Am muncit 31 de ani degeaba". Sorin, prins în capcana banilor rapizi: A rămas fără casă pentru 35.000 de lei"Am muncit 31 de ani degeaba". Sorin, prins în capcana banilor rapizi: A rămas fără casă pentru 35.000 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
Observator
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, super ”transfer” pe zona de business. Pe cine au adus cei mai bogați patroni din fotbalul intern la vârful companiei lor
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, super ”transfer” pe zona de business. Pe cine au adus cei mai bogați patroni din fotbalul intern la vârful companiei lor
21:06

O nouă regulă din fotbal s-a aplicat în Liga 1! „Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii”
20:59

VideoJurnal Antena Sport | Pancu cere rapid întăriri
20:58

Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după UTA – Oțelul 2-2: „Lumea e extraordinar de dezamăgită”
20:58

VideoJurnal Antena Sport | Revanşa dinamoviştilor
20:55

VideoJurnal Antena Sport | Probleme pe circuit pentru Leclerc
20:53

VideoJurnal Antena Sport | Borza o ia de jos la turci
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte” 2 Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa” 3 Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă 4 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 5 FCSB – Auda 2-3. Eșec rușinos pentru echipa lui Marius Baciu! Meci de coșmar pentru Ștefan Târnovanu 6 Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”