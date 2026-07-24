FCSB pleacă din Ghencea! Unde se mută roș-albaștrii după eșecul rușinos cu Auda

FCSB a anunțat prin vocea președintelui Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, ca urmează să nu mai evolueze pe Stadionul „Steaua” pe perioada în care Arena Națională nu este disponibilă. Oficialul clubului a transmis și unde își doresc roș-albaștrii să se mute, și anume pe Arcul de Triumf, acolo unde și Dinamo joacă partidele de pe teren propriu.
FCSB a suferit joi un eșec rușinos în prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, scor 2-3 cu letonii de la Auda, iar acum clubul este gata să ia măsuri. Mihai Stoica a declarat că echipa nu va mai juca partidele de pe teren propriu în Ghencea și a făcut praf condițiile de pe Stadionul „Steaua”.
FCSB nu va mai juca în Ghencea după înfrângerea cu Auda. Roș-albaștrii se mută pe „Arc”
Oficialul roș-albaștrilor s-a arătat extrem de deranjat de starea gazonului, dar și de un alt detaliu, și anume mirosul. Stoica a dezvăluit că echipa nu ia în considerare să joace în afara capitalei și că cea mai plauzibilă variantă, în absența Arenei Naționale, este Arcul de Triumf, „casa” și rivalilor de la Dinamo.
„Pe lângă arbitraj, al doilea aspect care ne-a dezavantajat, dar e probabil ultima data când ne va dezavantaja, este terenul de fotbal, care nu a fost teren de fotbal. Nu vom mai juca acolo, nu putem juca în condițiile astea.
Nu a fost teren de fotbal, era mai rău decât a fost cu Piteștiul! Nu am absolut nimic de reproșat nimănui. Clar că era o boală. Ai văzut cum mirosea pe stadion? Și sus mirosea.
Nu sunt vinovați cei care administrează stadionul. Este o ciupercă, dar nu mai putem juca în situația asta. Nu se poate juca fotbal acolo!
Soluția este să jucăm pe alt stadion, probabil că pe «Arc». Să jucăm în afara Bucureștiului nu este o variantă. Asta este. Bine măcar că avem SAGA pe Arena Națională. Așa ceva… mai rău decât cu 3 zile în urmă! Mâncat tot. Băieții au vorbit cu suporterii, au ajuns la o înțelegere și vom juca pe Arc. Bineînțeles, dacă va fi disponibil„, a fost anunțul făcut de oficialul FCSB, conform primasport.ro.
Atât Dinamo, cât și FCSB, au jucat sezonul trecut meciurile de „acasă” pe Arena Națională, însă evenimentele extra-sportive au blocat cluburilor pentru moment accesul la cel mai mare stadion din România.
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