Jose Mourinho a revenit cu o victorie la Real Madrid. Jucătorul care a impresionat în primul amical al verii

Jose Mourinho, la primul amical după revenirea la Real Madrid/ Profimedia

Jose Mourinho a revenit cu o victorie pe banca lui Real Madrid. În primul amical al verii, „galacticii” au învins-o la limită pe Alcorcon, scor 1-0.

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La revenirea după 13 ani la Real Madrid, Jose Mourinho a utilizat mai mulţi jucători tineri, ţinând cont şi de faptul că mulţi fotbalişti de bază încă nu sunt pregătiţi 100% pentru a evolua.

Jose Mourinho a revenit cu o victorie la Real Madrid

Unicul gol din amicalul cu Alcorcon a fost marcat de Daniel Yanez, un mijlocaş de doar 19 ani, care a fost trimis în teren de Jose Mourinho în repriza secundă.

Real Madrid ar fi putut deschide scorul încă din primele minute ale amicalului cu Alcorcon, disputat pe un teren de antrenament al „galacticilor”. Conform marca.com, Franco Mastantuono a obţinut o lovitură de pedeapsă, însă Arda Guler a ratat de la punctul cu var.

🤍🔙 José Mourinho, back coaching Real Madrid for the first pre-season game. 🇵🇹@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/hADRjccEGV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026