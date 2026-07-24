Home | Fotbal | La Liga | Jose Mourinho a revenit cu o victorie la Real Madrid. Jucătorul care a impresionat în primul amical al verii

Jose Mourinho a revenit cu o victorie la Real Madrid. Jucătorul care a impresionat în primul amical al verii

Viviana Moraru Publicat: 24 iulie 2026, 21:30

Comentarii
Jose Mourinho a revenit cu o victorie la Real Madrid. Jucătorul care a impresionat în primul amical al verii

Jose Mourinho, la primul amical după revenirea la Real Madrid/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Jose Mourinho a revenit cu o victorie pe banca lui Real Madrid. În primul amical al verii, „galacticii” au învins-o la limită pe Alcorcon, scor 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La revenirea după 13 ani la Real Madrid, Jose Mourinho a utilizat mai mulţi jucători tineri, ţinând cont şi de faptul că mulţi fotbalişti de bază încă nu sunt pregătiţi 100% pentru a evolua.

Jose Mourinho a revenit cu o victorie la Real Madrid

Unicul gol din amicalul cu Alcorcon a fost marcat de Daniel Yanez, un mijlocaş de doar 19 ani, care a fost trimis în teren de Jose Mourinho în repriza secundă.

Real Madrid ar fi putut deschide scorul încă din primele minute ale amicalului cu Alcorcon, disputat pe un teren de antrenament al „galacticilor”. Conform marca.com, Franco Mastantuono a obţinut o lovitură de pedeapsă, însă Arda Guler a ratat de la punctul cu var.

Reclamă
Reclamă

„Galacticii” au dominat partida, iar cel mai activ jucător din prima repriză a fost Franco Mastantuono. După penalty-ul obţinut, argentinianul a ratat mai multe ocazii.

Primul 11 al lui Real Madrid, la primul meci al lui Jose Mourinho după revenire: Lunin – Arnold, Huijsen, Asencio, Carreras – Camavinga, Guler, Cestero – Mastantuono, Garcia, Valero

"Am muncit 31 de ani degeaba". Sorin, prins în capcana banilor rapizi: A rămas fără casă pentru 35.000 de lei"Am muncit 31 de ani degeaba". Sorin, prins în capcana banilor rapizi: A rămas fără casă pentru 35.000 de lei
Reclamă

Real Madrid a fost susţinută din tribune de alţi trei jucători, Mendy, Militao şi Rodrygo. Aceştia sunt în proces de recuperare şi urmează să li se alăture celorlalţi jucători la antrenamente, unde este aşteptat şi Denzel Dumfries, fundaşul transferat în această vară de la Inter.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
Observator
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, super ”transfer” pe zona de business. Pe cine au adus cei mai bogați patroni din fotbalul intern la vârful companiei lor
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, super ”transfer” pe zona de business. Pe cine au adus cei mai bogați patroni din fotbalul intern la vârful companiei lor
21:22

FCSB pleacă din Ghencea! Unde se mută roș-albaștrii după eșecul rușinos cu Auda
21:06

O nouă regulă din fotbal s-a aplicat în Liga 1! „Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii”
20:59

VideoJurnal Antena Sport | Pancu cere rapid întăriri
20:58

Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după UTA – Oțelul 2-2: „Lumea e extraordinar de dezamăgită”
20:58

VideoJurnal Antena Sport | Revanşa dinamoviştilor
20:55

VideoJurnal Antena Sport | Probleme pe circuit pentru Leclerc
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte” 2 Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa” 3 Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă 4 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 5 FCSB – Auda 2-3. Eșec rușinos pentru echipa lui Marius Baciu! Meci de coșmar pentru Ștefan Târnovanu 6 Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”