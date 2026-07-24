Jose Mourinho a revenit cu o victorie la Real Madrid. Jucătorul care a impresionat în primul amical al verii

Jose Mourinho a revenit cu o victorie pe banca lui Real Madrid. În primul amical al verii, „galacticii” au învins-o la limită pe Alcorcon, scor 1-0.
La revenirea după 13 ani la Real Madrid, Jose Mourinho a utilizat mai mulţi jucători tineri, ţinând cont şi de faptul că mulţi fotbalişti de bază încă nu sunt pregătiţi 100% pentru a evolua.
Jose Mourinho a revenit cu o victorie la Real Madrid
Unicul gol din amicalul cu Alcorcon a fost marcat de Daniel Yanez, un mijlocaş de doar 19 ani, care a fost trimis în teren de Jose Mourinho în repriza secundă.
Real Madrid ar fi putut deschide scorul încă din primele minute ale amicalului cu Alcorcon, disputat pe un teren de antrenament al „galacticilor”. Conform marca.com, Franco Mastantuono a obţinut o lovitură de pedeapsă, însă Arda Guler a ratat de la punctul cu var.
🤍🔙 José Mourinho, back coaching Real Madrid for the first pre-season game. 🇵🇹@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/hADRjccEGV
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026
„Galacticii” au dominat partida, iar cel mai activ jucător din prima repriză a fost Franco Mastantuono. După penalty-ul obţinut, argentinianul a ratat mai multe ocazii.
💪 ¡Vamos equipo! pic.twitter.com/2ZgvmCleIA
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 24, 2026
Primul 11 al lui Real Madrid, la primul meci al lui Jose Mourinho după revenire: Lunin – Arnold, Huijsen, Asencio, Carreras – Camavinga, Guler, Cestero – Mastantuono, Garcia, Valero
Real Madrid a fost susţinută din tribune de alţi trei jucători, Mendy, Militao şi Rodrygo. Aceştia sunt în proces de recuperare şi urmează să li se alăture celorlalţi jucători la antrenamente, unde este aşteptat şi Denzel Dumfries, fundaşul transferat în această vară de la Inter.
- Accident mortal la Camp Nou! Un muncitor a decedat în timpul renovărilor stadionului
- „Datorită lui sunt aici” Primul interviu al lui Karim Adeyemi ca jucător al Barcelonei! Ce a spus despre noii săi colegi
- Scos complet din calcule: spaniolii au explicat de ce Kylian Mbappe nu are nicio șansă la Balonul de Aur
- OFICIAL | Barcelona și-a prezentat cel mai nou transfer al verii: „Nu clipi”
- Anunțul momentului în mercato! Real Madrid, acord de principiu cu Rodri