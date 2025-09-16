Jurnal Antena Sport | Rapidul petrece - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Rapidul petrece
Toată floarea cea vestită din Giulești s-a strâns la ziua liderului de galerie din epoca de aur a Rapidului. Șumudică, Pancu sau Lupu s-au distrat la restaurantul unui fost patron al rapidiștilor.
Toată floarea cea vestită din Giulești s-a strâns la ziua liderului de galerie din epoca de aur a Rapidului. Șumudică, Pancu sau Lupu s-au distrat la restaurantul unui fost patron al rapidiștilor.
Jurnal Antena Sport | Rapidul petreceJurnal Antena Sport | Rapidul petrece
Jurnal Antena Sport | Mondialul e misiune posibilăJurnal Antena Sport | Mondialul e misiune posibilă
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 septembrieAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 septembrie
Mircea Lucescu a ajuns la sediul FRF, pentru o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu: "Dacă vor să mă înlocuiască..."Mircea Lucescu a ajuns la sediul FRF, pentru o nouă şedinţă cu Răzvan Burleanu: "Dacă vor să mă înlocuiască..."
SuperFAZE, Ep. 3: Ioan Andone, despre egalul României cu Argentina lui Maradona şi Generaţia de AurSuperFAZE, Ep. 3: Ioan Andone, despre egalul României cu Argentina lui Maradona şi Generaţia de Aur