Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, în finala WTT Star Contender Chennai 2026 - Antena Sport

Perechea tricoloră de dublu mixt Bernadette Szocs/Eduard Ionescu va juca pentru trofeul probei în India, după ce a reuşit a patra victorie de pe tabloul principal, într-o semifinală încheiată cu abandonul adversarilor, într-un moment în care sportivii români conduceau la seturi.

Perechile Eduard Ionescu/Bernadette Szocs şi Oh Junsung (Coreea de Sud)/Miyu Nagasaki (Japonia), favoritele #2 şi #3, s-au întâlnit în a doua semifinală, iar sportivii români s-au sincronizat la masa de joc până la 2-1. În setul al treilea, românii şi-au impus tactica şi loviturile, pregătiţi pentru un ultim set care le-ar fi adus victoria la masa de joc.

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, în finala WTT Star Contender Chennai 2026

Totuşi, la ultimul schimb din setul al treilea, sud-coreeanul Oh Junsung s-a accidentat, nu a putut continua jocul, iar Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au avansat cu 3-1 (11-6, 6-11, 11-9, 11-0). În finală, adversari vor fi indienii Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade.

La simplu, Andreea Dragoman (locul 73 mondial) a pătruns printre primele opt jucătoare ale tabloului de simplu la WTT Star Contender Chennai. De această dată, componenta lotului naţional a eliminat-o pe favorita 3, Joo Cheonhui (Coreea de Sud, 17 mondial).

Andreea Dragoman a început în forţă şi, prin lovituri puternice şi bine plasate, a trecut în avantaj la finalul primului set.