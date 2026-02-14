Vedeta de la FCSB a părăsit cantonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Dan Roșu Publicat: 14 februarie 2026, 12:51

Jucătorii de la FCSB sărbătoresc marcarea unui gol - Sport Pictures

Florin Tănase nu va evolua în meciul extrem de important pe care FCSB îl va disputa duminică seară, la Craiova, împotriva liderului Universitatea. Aceasta este o pierdere extrem de importantă pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Conform surselor Antena Sport, căpitanul roş-albaştrilor a părăsit deja cantonamenul celor de la FCSB, de la Craiova, acolo unde echipa lui Becali a ales să stea mai multe zile, ţinând cont că a întâlnit Universitatea şi în Cupa României (2-2).

Florin Tănase a părăsit cantonamentul FCSB

Atacantul de 31 de ani cotat la 2.3 milioane de euro a ajuns deja la Bucureşti şi aşteaptă unda verde pentru a pleca la Belgrad, acolo unde va fi tratat din nou de Marijana Kovacevic.

Va fi a doua oară în 2026 când jucătorul cu 12 goluri şi 7 assist-uri în acest sezon ajunge pe mâinile Marijanei. Prima oară a vizitat Serbia după eşecul cu FC Argeş, primul meci din acest an.

Pentru Tănase, o revenire rapidă este extrem de importantă şi pentru echipa de club, dar şi pentru naţionala României. Tase este unul dintre jucătorii în formă pe care Mircea Lucescu se poate baza în barajul cu Turcia pentru World Cup 2026, care se apropie cu paşi repezi (26 martie).

Florin Tănase a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul din Liga 1 cu Universitatea Craiova. Tănase a părăsit terenul accidentat, în minutul 12 al meciului din Cupa României al FCSB-ului cu Craiova, încheiat cu scorul de 2-2. În urma acestei partide FCSB a părăsit Cupa României, ratând calificarea în sferturi.

Înainte de Universitatea Craiova – FCSB, roş-albaştrii se află pe locul 8, cu 40 de puncte adunate cu 4 etape rămase de disputat din sezonul regular. Campioana e astfel la doar două lungimi de U Cluj, echipa aflată pe ultima poziţie care duce în play-off.

