LPF, cerere directă către Vassaras după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil: "Vă solicit public" - Antena Sport

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a reacţionat, pe pagina sa de Instagram, după scandalul generat de anularea unui gol perfect valabil în meciul Petrolul – Argeş 2-1 de către centralul Radu Petrescu.
Ştefan, care e văzut ca un posibil succesor al lui Gino Iorgulescu la conducerea LPF, i-a cerut măsuri ferme preşedintelui CCA, Kyros Vassaras.
Secretarul general al LPF, cerere către Vassaras: “Vă solicit public să dispuneţi măsuri ferme”
“Sunt ani de zile de când mi-am propus să nu atac public FRF, oamenii care lucrează acolo sau organismele din subordine, precum CCA ori Școala Federală de Antrenori. Nu cred că este benefic pentru fotbalul românesc ca FRF și LPF să își spele rufele în public.
De aceea am evitat reacțiile care ar putea genera conflicte instituționale inutile. Însă ceea ce s-a întâmplat aseară la meciul Petrolul – FC Argeș depășește limita tolerabilului. Arbitrul partidei, Radu Petrescu, prin deciziile sale, a influențat direct rezultatul jocului.
Fotbalul trebuie să se decidă exclusiv pe teren, prin merit sportiv, nu prin erori majore de arbitraj. Domnule președinte Vassaras, vă solicit public să dispuneți măsuri ferme. Credibilitatea competiției trebuie protejată cu orice preț. Greșeala de aseară este inacceptabilă”, a transmis Justin Ştefan pe contul său de Instagram.
CCA a dat de înţeles că urmează o sancţiune dură pentru Radu Petrescu!
Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a emis un comunicat după ce Radu Petrescu a anulat un gol perfect valabil în meciul Petrolul – FC Argeş 2-1. În minutul 86, la scorul de 1-1, piteştenii au înscris, dar Radu Petrescu a fluierat inexplicabil. CCA a transmis că nu a fost nici fault în atac, nici ofsaid şi a dat de înţeles că va urma o sancţiune dură pentru Radu Petrescu. Marius Avram nu excludea chiar ca Radu Petrescu să nu mai fie deloc delegat în acest sezon.
“Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie.
În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.
Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.
Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore.
Totodată, CCA își reafirmă sprijinul față de arbitri și înțelege complexitatea deciziilor luate în timp real, însă subliniază angajamentul ferm pentru menținerea celor mai înalte standarde de arbitraj. Comisia rămâne dedicată principiilor de corectitudine, transparență și îmbunătățire continuă”, a transmis CCA, potrivit frf.ro.
Scandal uriaş după Petrolul – Argeş 2-1!
Preşedintele Argeşului, Dani Coman, a avut cea mai dură reacţie de când e oficial în fotbalul românesc. Teribil de nervos, Dani Coman l-a jignit pe Radu Petrescu şi a comis un derapaj grav, afirmând că centralul şi brigada lui “merită să fie bătuţi şi călcaţi în picioare”.
Cel mai probabil, Dani Coman va ajunge şi el în faţa Comisiei de Disciplină în urma declaraţiilor făcute. Coman nu s-a oprit aici. El l-a scos pe Bettaieb din interviu, trimiţându-l la vestiare.
Totodată, Radu Petrescu a fost înjurat şi jignit de câţiva fani ai Argeşului, care l-au acuzat că ar face jocul unor competitoare ale Piteştiului în lupta pentru play-off, precum FCSB şi CFR Cluj.
- Metaloglobus – Oţelul 0-0. Gălăţenii luptă pentru play-off
- Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1
- Radu Petrescu, ameninţat cu moartea după ce a anulat incredibil un gol! Decizia radicală a arbitrului
- Comunicatul dur emis de FC Argeş după gafa uimitoare comisă de Radu Petrescu în meciul cu Petrolul
- Vedeta de la FCSB a părăsit cantonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă