LPF, cerere directă către Vassaras după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil: "Vă solicit public" - Antena Sport

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a reacţionat, pe pagina sa de Instagram, după scandalul generat de anularea unui gol perfect valabil în meciul Petrolul – Argeş 2-1 de către centralul Radu Petrescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ştefan, care e văzut ca un posibil succesor al lui Gino Iorgulescu la conducerea LPF, i-a cerut măsuri ferme preşedintelui CCA, Kyros Vassaras.

Secretarul general al LPF, cerere către Vassaras: “Vă solicit public să dispuneţi măsuri ferme”

“Sunt ani de zile de când mi-am propus să nu atac public FRF, oamenii care lucrează acolo sau organismele din subordine, precum CCA ori Școala Federală de Antrenori. Nu cred că este benefic pentru fotbalul românesc ca FRF și LPF să își spele rufele în public.

De aceea am evitat reacțiile care ar putea genera conflicte instituționale inutile. Însă ceea ce s-a întâmplat aseară la meciul Petrolul – FC Argeș depășește limita tolerabilului. Arbitrul partidei, Radu Petrescu, prin deciziile sale, a influențat direct rezultatul jocului.

Fotbalul trebuie să se decidă exclusiv pe teren, prin merit sportiv, nu prin erori majore de arbitraj. Domnule președinte Vassaras, vă solicit public să dispuneți măsuri ferme. Credibilitatea competiției trebuie protejată cu orice preț. Greșeala de aseară este inacceptabilă”, a transmis Justin Ştefan pe contul său de Instagram.