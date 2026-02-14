Ronaldo, gata să revină pe teren! Primul meci în care joacă, după conflictul cu Al Nassr - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Ronaldo, gata să revină pe teren! Primul meci în care joacă, după conflictul cu Al Nassr

Bogdan Stănescu Publicat: 14 februarie 2026, 12:10

Cristiano Ronaldo după un gol marcat pentru Al Nassr / Profimedia Images

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a încheiat conflictul cu Al-Nassr şi e gata să revină pe teren! Starul portughez va juca în meciul din campionat cu Al Fateh, care se dispută în această seară, de la ora 19:30. Al Nassr, care e la 4 puncte în spatele liderului Al-Hilal şi la un singur punct de locul 2, ocupat de Al-Ahli Saudi, joacă în deplasare.

După acest meci, Ronaldo urmează să joace în returul cu Arkadag din optimile Ligii Campionilor Asiei 2. Al Nassr – Arkadag va fi în direct în AntenaPLAY. În tur, Al Nassr s-a impus în deplasare cu 1-0.

Ronaldo revine pe teren! Va fi titular în meciul cu Al Fateh

“Cristiano Ronaldo, din nou disponibil pentru Al Nassr pentru meciul cu Al Fateh.

El va reveni pe teren sâmbătă, după pauza pe care Cristiano a luat-o din cauza deciziilor/bugetelor de conducere ale PIF și a altor probleme. Cristiano va fi gata de joc”, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, pe X.

Viitorul lui Cristiano Ronaldo a fost tranşat în condiţiile în care s-a discutat despre o posibilă revenire a acestuia în Europa. Ronaldo va rămâne în Arabia Saudită. Cotat la 12 milioane de euro, în condiţiile în care are 41 de ani (!), Ronaldo mai are contract cu Al Nassr până în vara lui 2027.

Ronaldo are cifre fantastice şi în acest sezon. În 18 meciuri în care a jucat pentru Al Nassr în campionat, a marcat 17 goluri şi a reuşit un assist. Are un assist şi în Liga Campionilor Asiei 2, competiţie care se vede în AntenaPLAY.

