Metaloglobus - Oţelul 0-0. Gălăţenii luptă pentru play-off - Antena Sport

Meciul Metaloglobus – Oţelul e în format LIVE SCORE sâmbătă, de la ora 14:30. Gălăţenii nu îşi permit niciun pas greşit în lupta lor pentru play-off.

Înaintea meciului, Oţelul e pe locul 10, cu 37 de puncte, cu 5 mai puţin faţă de U Cluj, care ocupă ultima poziţie de play-off. Metaloglobus e “lanterna” clasamentului, cu numai 11 puncte după 26 de etape. Metaloglobus are 6 puncte mai puţin faţă de Hermannstadt, care se află pe penultimul loc, ce duce şi el direct în Liga 2.

Metaloglobus – Oţelul 0-0 LIVE SCORE

Min. 1: A început meciul

Echipele de start:

Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș – Țîrlea, Dumitru, Bădescu, Sava – D. Irimia, Carvalho, Sabater, A. Irimia – Abbey, Huiban

Rezerve: Nedelcovici – Cestor, Neacșu, Ghimfuș, Visic, A. Gheorghe, Celaj, Toutou, D. Popa

Antrenor: Mihai Teja