Metaloglobus - Oţelul 0-0. Gălăţenii luptă pentru play-off - Antena Sport

Meciul Metaloglobus – Oţelul e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 14:30. Gălăţenii nu îşi permit niciun pas greşit în lupta lor pentru play-off.
Înaintea meciului, Oţelul e pe locul 10, cu 37 de puncte, cu 5 mai puţin faţă de U Cluj, care ocupă ultima poziţie de play-off. Metaloglobus e “lanterna” clasamentului, cu numai 11 puncte după 26 de etape. Metaloglobus are 6 puncte mai puţin faţă de Hermannstadt, care se află pe penultimul loc, ce duce şi el direct în Liga 2.
Metaloglobus – Oţelul 0-0 LIVE SCORE
Min. 1: A început meciul
Echipele de start:
Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș – Țîrlea, Dumitru, Bădescu, Sava – D. Irimia, Carvalho, Sabater, A. Irimia – Abbey, Huiban
Rezerve: Nedelcovici – Cestor, Neacșu, Ghimfuș, Visic, A. Gheorghe, Celaj, Toutou, D. Popa
Antrenor: Mihai Teja
Oțelul Galați (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Zhelev, Lopes, Iacob, Kazu – Lameira, Paz – Bană, Lopes, Conrado – Debeljuh
Rezerve: I. Popescu, Ursu – E. Neicu, C. Neicu, Bordun, Chira, Postelnicu, Ciobanu, Sandu, Patrick
Antrenor: Laszlo Balint
Arbitru: Horia Mladinovici
Asistenți: Andrei Constantinescu și Valentin Dumitru
Arbitru VAR: Lucian Rusandu
Asistent VAR: Claudiu Marcu
Rezervă: Ana Maria Terteleac
Observator: Adrian Vidan
În tur, Oţelul s-a impus fără emoţii, cu 4-0, după ce a condus-o pe Metaloglobus cu 3-0 la pauză. Andrezinho a deschis scorul în minutul 7, apoi a urmat dubla lui Lameira, care a marcat în minutele 40 şi 45. Denis Bordun a închis tabela în repriza secundă, marcând în minutul 75.
