Jurnal Antena Sport | Războinicele de la handbal - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Războinicele de la handbal
Handbalistele de la CSM București fac mare gălăgie la galerie la Survivor, unde sunt impresionate de Adi Vasile, fostul lor antrenor.
