Ianis Zicu nu a iertat pe nimeni, după Farul - CFR 1-2: „Poate la următoarele meciuri vom avea și VAR. Să le fie rușine!” - Antena Sport

Ianis Zicu nu a iertat pe nimeni, după Farul – CFR 1-2: „Poate la următoarele meciuri vom avea și VAR. Să le fie rușine!”

Daniel Işvanca Publicat: 28 februarie 2026, 22:46 / Actualizat: 28 februarie 2026, 23:52

Ianis Zicu / SPORT PICTURES

CFR Cluj s-a impus cu scorul pe 2-1 pe terenul celor de la Farul Constanța, însă partida de la Ovidiu a fost marcată de două erori mari de arbitraj, ambele în favoarea echipei antrenate de Daniel Pancu.

Ardelenii s-au calificat în play-off în urma acestei victorii, însă deciziile de arbitraj l-au scos din sărite pe Gică Popescu, care a avut o reacție agresivă la adresa celor din camera VAR.

Ianis Zicu a distrus arbitrajul, după Farul – CFR 1-2: „Decizii total greșite”

Farul Constanța a pierdut iarăși în campionat, dar de această dată, gruparea din Ovidiu a contestat vehement arbitrajul, făcând referire și la eroarea lui Istvan Kovacs, din meciul cu FC Argeș.

Ianis Zicu nu a avut milă față de cei din camera VAR după fluierul final și a lansat acuzații grave în ceea ce privește componența play-off-ului din Liga 1.

„A fost o partidă începută bine, am fost peste adversar, dar ei au marcat la primul moment. Calitatea lor a făcut diferența, ne-am pierdut capul și am luat al doilea gol. Nu e ușor când adversarul se apără, am marcat și am avut acele două penalty-uri clare, cei din camera VAR nu au vrut să-l cheme pe central.

Să îi suspende 20-30 de etape, nu e normal să nu fie chemat măcar la o fază, pare rea intenție, suntem victime colaterale și ne depășesc. A fost un arbitraj anormal. Arbitrul a dat 3 minute de prelungire, după cât s-a stat. Lucrurile astea le vedem și noi. Putem să vorbim că noi am primit două goluri, dar de acolo la ce a fost a doua repriză, e mult de discutat. Se repetă o greșeală în defavoarea noastră. 

Poate altfel porneam în play-out, acum trebuie să muncim mai mult, sperăm că la următoarele meciuri vom avea și VAR, că azi nu am avut. Să le fie rușine! E evident, nu e nimic complicat, decizii total greșite, să vedem câte etape vor primi. Îmi e teamă de arbitraj”, a declarat Ianis Zicu, potrivit digisport.ro.

