Ianis Zicu nu a iertat pe nimeni, după Farul - CFR 1-2: „Poate la următoarele meciuri vom avea și VAR. Să le fie rușine!” - Antena Sport

CFR Cluj s-a impus cu scorul pe 2-1 pe terenul celor de la Farul Constanța, însă partida de la Ovidiu a fost marcată de două erori mari de arbitraj, ambele în favoarea echipei antrenate de Daniel Pancu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ardelenii s-au calificat în play-off în urma acestei victorii, însă deciziile de arbitraj l-au scos din sărite pe Gică Popescu, care a avut o reacție agresivă la adresa celor din camera VAR.

Ianis Zicu a distrus arbitrajul, după Farul – CFR 1-2: „Decizii total greșite”

Farul Constanța a pierdut iarăși în campionat, dar de această dată, gruparea din Ovidiu a contestat vehement arbitrajul, făcând referire și la eroarea lui Istvan Kovacs, din meciul cu FC Argeș.

Ianis Zicu nu a avut milă față de cei din camera VAR după fluierul final și a lansat acuzații grave în ceea ce privește componența play-off-ului din Liga 1.

„A fost o partidă începută bine, am fost peste adversar, dar ei au marcat la primul moment. Calitatea lor a făcut diferența, ne-am pierdut capul și am luat al doilea gol. Nu e ușor când adversarul se apără, am marcat și am avut acele două penalty-uri clare, cei din camera VAR nu au vrut să-l cheme pe central.