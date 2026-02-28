Marius Șumudică, victorie cu ultima clasată în Arabia Saudită. Românul este la 3 puncte de salvare - Antena Sport

Marius Șumudică a pus punct seriei catastrofale a celor de la Al-Okhdood, iar echipa sa a bifat al treilea succes din actuala ediție de campionat, după 24 de partide disputate.

Formația pregătită de acesta este la trei puncte de primul loc ce îi poate asigura supraviețuirea în primul eșalon fotbalistic din Arabia Saudită.

Al Najma – Al-Okhdood 1-3

Marius Șumudică trage o gură mare de aer în Arabia Saudită, după ce echipa sa a obținut o victorie împotriva formației clasate pe ultima poziție în campionatul Saudi Pro League.

Al-Okhdood a luat toate cele trei puncte din disputa cu Al Najma, după victoria cu scorul de 3-1. Al Abbas a deschis scorul în minutul 14, dar Lazaro a restabilit egalitatea în minutul 39.

După pauză, echipa pregătită de tehnicianul român a trecut la conducere prin reușita lui Bassogog din penalty (min. 65), iar rezultatul final a fost stabilit de Nguen (in. 90+2).