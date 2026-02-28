FCSB mai are o singură șansă să se califice în play-off! Toate calculele după victoria CFR-ului - Antena Sport

Închide meniul
FCSB mai are o singură șansă să se califice în play-off! Toate calculele după victoria CFR-ului

Andrei Nicolae Publicat: 28 februarie 2026, 23:03

Jucătorii FCSB-ului, la finalul meciului cu Universitatea Craiova/ Sport Pictures

CFR Cluj a obținut “biletul” către play-off după victoria cu Farul, iar FCSB a primit astfel o nouă lovitură în lupta pentru Top 6. Roș-albaștrii sperau ca ardelenii să se încurce pentru a le extinde orizontul privind o calificare miraculoasă în primele șase, însă acum calculele sunt mult mai simplificate, iar totul depinde de ce va face FC Argeș.

CFR Cluj a învins-o pe Farul cu 2-1 în deplasare și s-a calificat matematic în play-off, ajungând la a 10-a victorie consecutivă sub comanda lui Daniel Pancu. Duelul de la Ovidiu a fost decis de golurile lui Alibek Aliev, dar și de un final extrem de controversat.

FCSB și șansele ei extrem de mici de a mai prinde play-off-ul

Odată cu accederea CFR-ului în play-off, șansele FCSB-ului la Top 6 s-au “îngustat”. În acest moment, FCSB se află pe locul 7, la trei puncte distanță de FC Argeș, ocupanta ultimei poziții care asigură accesul în play-off.

Calculele sunt simple: FCSB e obligată să își câștige cele două meciuri cu UTA Arad și “U” Cluj și are nevoie ca FC Argeș să obțină cel mult două puncte din ultimele două etape din sezonul regular, cu Dinamo și Unirea Slobozia.

În cazul în care cele două ajung la eglitate de puncte, piteștenii au avantajul meciurilor directe, câștigând ambele partide contra roș-albaștrilor, cu 2-0 și 1-0. În ecuația pentru calificarea de pe ultimul loc de play-off intră și UTA, care și ea mai poate spera.

