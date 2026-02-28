Scandal la vestiare după finalul controversat din Farul - CFR Cluj. "Marinarii" au răbufnit la adresa arbitrilor - Antena Sport

Mai mulți jucători din echipa Farului și directorul sporiv al clubului au avut ceva de împărțit cu arbitrii partidei cu CFR Cluj în drumul spre vestiare. Totul a pornit de la finalul controversat, atunci când “marinarii” nu au primit o lovitură de la 11 metri în minutul 90+1.

CFR Cluj a învins-o pe Farul cu 2-1 în deplasare și s-a calificat matematic în play-off, ajungând la a 10-a victorie consecutivă sub comanda lui Daniel Pancu. Duelul de la Ovidiu nu a avut un final extrem de liniștit, pentru că în prelungiri constănțenii au cerut lovitură de la 11 metri.

Totul a plecat de la o centrare înspre careul mic a lui Popa, moment în care Doicaru a fost ținut de Marian Huja. Jucătorii Farului au cerut penalty, însă Florin Andrei a lăsat jocul să continue. Centralul nu a fost notificat să revadă faza nici de colegii din camera VAR, Ionuț Coza și Sebastian Gheorghe.

Scandal pe tunel după Farul – CFR Cluj

Potrivit digisport.ro, după cele întâmplate, mai mulți membri din tabăra Farului au protestat vehement la vestiare. Directorul sportiv Zoltan Iașko, alături de antrenorul Ianis Zicu și jucătorii Ionuț Vînă și Denis Alibec au fost implicați într-un scandal cu arbitrii.

Încă de când s-a decis pe teren ca jocul să continue la faza controversată, o parte din fotbaliștii și staff-ul echipei s-au arătat extrem de supărați pe gazon. Se pare că totul a continuat și la vestiare într-un mod mai intens și violent.