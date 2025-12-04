Lionel Messi surprinde! Argentinianul a transmis care sunt favoritele la câștigarea Cupei Mondiale - Antena Sport

Lionel Messi a oferit un amplu interviu pentru presa din Spania, iar starul celor de la Inter Miami a abordat mai multe subiecte, printre care și Cupa Mondială din 2026, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030.

Fotbalistul în vârstă de 38 de ani a alcătuit lista favoritelor pentru câștigarea turneului final de anul viitor, iar în mod surprinzător, acesta nu a inclus și naționala Argentinei.

Lionel Messi a spus cine este principala favorită pentru câștigarea Cupei Mondiale

Cupa Mondială din 2026 va alinia la start cele mai tari națiuni ale lumii, iar lista favoritelor este una destul de mare, având în vedere ce fotbaliști vor fi prezenți la turneul final de anul viitor.

Argentina este campioana en-titre, însă Spania, Franța și Anglia sunt alte țări care, prin prisma valorii loturilor, ar putea avea un cuvânt de spus. Toate cele trei au defilat în preliminarii.

Lionel Messi a vorbit pentru presa din Spania despre prezența sa la competiția de anul viitor și argentinianul a alcătuit și lista favoritelor la cucerirea trofeului. În mod surprinzător, Argentina nu se află printre ele.