Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lionel Messi surprinde! Argentinianul a transmis care sunt favoritele la câștigarea Cupei Mondiale - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Lionel Messi surprinde! Argentinianul a transmis care sunt favoritele la câștigarea Cupei Mondiale

Lionel Messi surprinde! Argentinianul a transmis care sunt favoritele la câștigarea Cupei Mondiale

Daniel Işvanca Publicat: 4 decembrie 2025, 19:22

Comentarii
Lionel Messi surprinde! Argentinianul a transmis care sunt favoritele la câștigarea Cupei Mondiale

Naționala de fotbal a Argentinei / Getty Images

Lionel Messi a oferit un amplu interviu pentru presa din Spania, iar starul celor de la Inter Miami a abordat mai multe subiecte, printre care și Cupa Mondială din 2026, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul în vârstă de 38 de ani a alcătuit lista favoritelor pentru câștigarea turneului final de anul viitor, iar în mod surprinzător, acesta nu a inclus și naționala Argentinei.

Lionel Messi a spus cine este principala favorită pentru câștigarea Cupei Mondiale

Cupa Mondială din 2026 va alinia la start cele mai tari națiuni ale lumii, iar lista favoritelor este una destul de mare, având în vedere ce fotbaliști vor fi prezenți la turneul final de anul viitor.

Argentina este campioana en-titre, însă Spania, Franța și Anglia sunt alte țări care, prin prisma valorii loturilor, ar putea avea un cuvânt de spus. Toate cele trei au defilat în preliminarii.

Lionel Messi a vorbit pentru presa din Spania despre prezența sa la competiția de anul viitor și argentinianul a alcătuit și lista favoritelor la cucerirea trofeului. În mod surprinzător, Argentina nu se află printre ele.

Reclamă
Reclamă

Spania, marea favorită la câștigarea CM 2026

În viziunea lui Lionel Messi, Spania este marea favorită la câștigarea Campionatului Mondial din 2026. Ibericii, care sunt și campioni europeni, au defilat în preliminariile pentru turneul final de anul viitor.

Franța și Anglia completează podiumul în opinia argentinianului, iar Brazilia și Germania sunt cotate și ele cu șanse pentru cucerirea celui mai prestigios trofeu din fotbal.

Ce se mai fură din supermarketuri. Un constănțean a jefuit zilnic, timp de o lună, magazinul "preferat"Ce se mai fură din supermarketuri. Un constănțean a jefuit zilnic, timp de o lună, magazinul "preferat"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trucurile găsite de români pentru a-și reduce facturile, după eliminarea plafonării la energie
Observator
Trucurile găsite de români pentru a-și reduce facturile, după eliminarea plafonării la energie
Cei doi jucători de la Rapid pe care Marius Șumudică i-a distrus după 1-2 cu FC Argeș: „N-am văzut așa ceva în viața mea. Inadmisibil!
Fanatik.ro
Cei doi jucători de la Rapid pe care Marius Șumudică i-a distrus după 1-2 cu FC Argeș: „N-am văzut așa ceva în viața mea. Inadmisibil!
21:10
Veste cruntă pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea
21:00
LIVE TEXTPetrolul – Universitatea Craiova 0-2, în Cupa României. Meci tare la Ploiești! Oltenii fac spectacol
20:53
„Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare
20:43
VideoJurnal AntenaSport | Răducioiu și Ilie Dumitrescu și-au amintit de copilărie
20:31
VideoJurnal AntenaSport | Kennedy Boateng vrea să ia Cupa și campionatul cu Dinamo
20:29
VideoJurnal Antena Sport | Revoluție la FCSB
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 3 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 4 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 5 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 6 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz