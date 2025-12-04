Ilie Dumitrescu, verdict înaintea derby-ului FCSB - Dinamo. Pe cine vede favorită: „Va fi senzațional” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a prefațat derby-ul dintre FCSB și Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro.
Ilie Dumitrescu o vede favorită pe FCSB în duelul cu marea rivală. Acesta a subliniat că roș-albaștrii și-au menajat titularii la duelul de Cupă pierdut cu UTA, scor 0-3, în această săptămână.
Ilie Dumitrescu, verdict înaintea derby-ului FCSB – Dinamo
Pe de altă parte, Zeljko Kopic nu și-a menajat elevii la partida cu Farul, din a doua etapă a grupelor Cupei României. Ilie Dumitrescu a subliniat și faptul că de la Dinamo vor lipsi trei jucători importanți, anume Alexandru Musi, Danny Armstrong și Mamadou Karamoko.
Fostul internațional a amintit și de meciul tur, câștigat de Dinamo cu 4-3. La momentul respectiv, FCSB venea după o perioadă încărcată, fapt care nu se mai aplică acum, ținând cont că titularii au fost menajați cu UTA.
„Sunt ceva absențe la Dinamo, Musi, Armostrong, Karamoko, absențe notabile. FCSB, în meciul de Cupă, a menajat nucleul important de jucători. Kopic a încercat să joace cu cea mai bună formulă. Cred că favorită e FCSB.
FCSB a menajat prima formulă de start, au jucat cu tineri, e un lucru extraordinar, dar acum va fi cu totul diferit. Când au câștigat ei ultimul meci, FCSB venea după un program încărcat, acum e invers. Va fi o atmosferă senzațională, meciul va avea un ritm foarte bun și cred că FCSB va câștiga”, a declarat Ilie Dumitrescu.
