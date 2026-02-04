Jurnal Antena Sport | România a lansat mai multe timbre speciale pentru Olimpiada de iarnă - Antena Sport

“Scorul ar fi putut fi mai mare” Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria mare contra lui Rafa Benitez!

“Acolo s-a decis meciul” Reacţia lui Rafa Benitez după ce a fost învins iar de Răzvan Lucescu

Ianis Zicu, la pământ după eșecul cu Dinamo. Marea nemulțumire a tehnicianului de la Farul

LIVE SCORE Inter – Torino 2-1. Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei

Kopic l-a lăudat pe Alibec după victoria “câinilor” cu Farul! Ce a spus de presupusele tensiuni cu constănţenii

A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe”