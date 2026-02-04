Schimbare super-inspirată pentru Răzvan Lucescu! L-a trimis în teren, iar el a scos penalty şi l-a transformat! - Antena Sport

Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a fost foarte inspirat cu introducerea, în repriza a doua, în teren a lui Giorgos Giakoumakis, în locul lui Dimitrios Pelkas.
Antrenorul român l-a schimbat în minutul 61 pe Pelkas cu Giakoumakis, iar în minutul 65 Giakoumakis a scos penalty-ul pe care tot el l-a transformat în minutul 66.
Răzvan Lucescu, foarte inspirat! L-a trimis în teren pe jucătorul care a deschis scorul cu Panathinaikos
Giakoumakis a deschis scorul în semifinala din Cupa Greciei dintre Panathinaikos şi PAOK, meci transmis în direct în AntenaPLAY.
Calabria l-a faultat inexplicabil în careu pe Giakoumakis. El a avut o intervenţie inexplicabilă, lovindu-l în careu pe Giakoumakis. Giaukoumakis şi-a asumat executarea penalty-ului. El a marcat şi a deschis, astfel, scorul.
PAOK se luptă cu Panathinaikos pentru un loc în finala Cupei Greciei. În cealaltă semifinală, OFI Creta şi Levadiakos au terminat la egalitate, scor 1-1, într-o altă partidă transmisă în AntenaPLAY.
Echipele calificate în finala Cupei Greciei se decid în dublă manşă. Meciurile retur, PAOK – Panathinaikos şi Levadiakos – OFI Creta se vor vedea săptămâna viitoare tot în AntenaPLAY. Totodată, şi finala Cupei Greciei se va vedea în direct în AntenaPLAY.
