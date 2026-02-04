Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: "Avem tot ce ne trebuie"! Ce a spus de contract - Antena Sport

Kennedy Boateng a fost autorul unei “duble” în meciul câştigat dramatic de Dinamo cu Farul, cu 3-2, în deplasare. Golul victoriei a fost marcat de Alex Pop în minutul 89. Boateng a fost desemnat omul meciului la partida Farul – Dinamo 2-3.
Fundaşul central al “câinilor” nu şi-a prelungit încă înţelegerea cu Dinamo, care expiră în vară. Boateng nu a vrut să dea detalii despre acest lucru.
Kennedy Boateng: “Nu aş fi surprins dacă reuşim să câştigăm campionatul”
“(n.r: Cum a fost?) Ştiam când am venit să ne duelăm cu Farul că sunt foarte buni. Presiunea a fost pe noi primele 15-20 de minute. Au reuşit să dea gol, dar şi noi ştiam că putem înscrie. Ne-am concentrat.
Nu m-a surprins golul pe care l-am marcat din fază fixă, pentru că lucrăm la aşa ceva.
(n.r: despre contractul lui cu Dinamo, care expiră în vară) Trebuie să ne concentrăm pe meciul următor. Cât timp sunt la Dinamo, joc pentru Dinamo. Să vedem ce ne rezervă viitorul.
Suntem o echipă bună, avem tot ce ne trebuie pentru a ne lupta la titlu. Nu aş fi surprins dacă reuşim să câştigăm campionatul”, a declarat Kennedy Boateng pentru digisport.ro după Farul – Dinamo 2-3.
Condusă de două ori, Dinamo s-a impus cu 3-2 cu Farul
Echipa bucureşteană Dinamo a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 25-a din Liga 1.
A fost un meci alert la Ovidiu, început cu ocazii de ambele părţi. Musi a şutat în minutul 5, dar Buzbuchi a respins, iar Grigoryan a lovit transversala cinci minute mai târziu. Primul gol a picat în minutul 25, când Alibec a trimis foarte bine şi Radaslavescu a înscris. Egalarea s-a produs în minutul 45. După un corner al lui Soro, Boateng a marcat cu o lovitură de cap. Constănţenii au primit un penalty după verificarea VAR, pentru o lovitură aplicată peste faţă, de Stoinov lui Gustavo Marins, iar Larie a transformat fără emoţii în minutul 71. Boateng a reuşit dubla în minutul 75, dar jucătorii lui Kopic au dat lovitura pe final, prin Alexandru Pop, care a înscris din unghi şi a pus pe tabelă scorul final, Farul – Dinamo 2-3.
În clasament, Dinamo e pe locul al doilea, cu 48 de puncte, în spatele Rapidului, care are acelaşi număr de puncte. Farul rămâne cu 34 de puncte, pe locul 10.
