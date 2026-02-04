Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: "Avem tot ce ne trebuie"! Ce a spus de contract - Antena Sport

Kennedy Boateng a fost autorul unei “duble” în meciul câştigat dramatic de Dinamo cu Farul, cu 3-2, în deplasare. Golul victoriei a fost marcat de Alex Pop în minutul 89. Boateng a fost desemnat omul meciului la partida Farul – Dinamo 2-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul central al “câinilor” nu şi-a prelungit încă înţelegerea cu Dinamo, care expiră în vară. Boateng nu a vrut să dea detalii despre acest lucru.

Kennedy Boateng: “Nu aş fi surprins dacă reuşim să câştigăm campionatul”

“(n.r: Cum a fost?) Ştiam când am venit să ne duelăm cu Farul că sunt foarte buni. Presiunea a fost pe noi primele 15-20 de minute. Au reuşit să dea gol, dar şi noi ştiam că putem înscrie. Ne-am concentrat.

Nu m-a surprins golul pe care l-am marcat din fază fixă, pentru că lucrăm la aşa ceva.

(n.r: despre contractul lui cu Dinamo, care expiră în vară) Trebuie să ne concentrăm pe meciul următor. Cât timp sunt la Dinamo, joc pentru Dinamo. Să vedem ce ne rezervă viitorul.