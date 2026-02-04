Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: "Avem tot ce ne trebuie"! Ce a spus de contract - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: “Avem tot ce ne trebuie”! Ce a spus de contract

Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: “Avem tot ce ne trebuie”! Ce a spus de contract

Bogdan Stănescu Publicat: 4 februarie 2026, 22:43

Comentarii
Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: Avem tot ce ne trebuie! Ce a spus de contract

Kennedy Boateng, după un gol marcat / Sport Pictures

Kennedy Boateng a fost autorul unei “duble” în meciul câştigat dramatic de Dinamo cu Farul, cu 3-2, în deplasare. Golul victoriei a fost marcat de Alex Pop în minutul 89. Boateng a fost desemnat omul meciului la partida Farul – Dinamo 2-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul central al “câinilor” nu şi-a prelungit încă înţelegerea cu Dinamo, care expiră în vară. Boateng nu a vrut să dea detalii despre acest lucru.

Kennedy Boateng: “Nu aş fi surprins dacă reuşim să câştigăm campionatul”

“(n.r: Cum a fost?) Ştiam când am venit să ne duelăm cu Farul că sunt foarte buni. Presiunea a fost pe noi primele 15-20 de minute. Au reuşit să dea gol, dar şi noi ştiam că putem înscrie. Ne-am concentrat.

Nu m-a surprins golul pe care l-am marcat din fază fixă, pentru că lucrăm la aşa ceva.

(n.r: despre contractul lui cu Dinamo, care expiră în vară) Trebuie să ne concentrăm pe meciul următor. Cât timp sunt la Dinamo, joc pentru Dinamo. Să vedem ce ne rezervă viitorul.

Reclamă
Reclamă

Suntem o echipă bună, avem tot ce ne trebuie pentru a ne lupta la titlu. Nu aş fi surprins dacă reuşim să câştigăm campionatul”, a declarat Kennedy Boateng pentru digisport.ro după Farul – Dinamo 2-3.

Condusă de două ori, Dinamo s-a impus cu 3-2 cu Farul

Echipa bucureşteană Dinamo a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 25-a din Liga 1.

A fost un meci alert la Ovidiu, început cu ocazii de ambele părţi. Musi a şutat în minutul 5, dar Buzbuchi a respins, iar Grigoryan a lovit transversala cinci minute mai târziu. Primul gol a picat în minutul 25, când Alibec a trimis foarte bine şi Radaslavescu a înscris. Egalarea s-a produs în minutul 45. După un corner al lui Soro, Boateng a marcat cu o lovitură de cap. Constănţenii au primit un penalty după verificarea VAR, pentru o lovitură aplicată peste faţă, de Stoinov lui Gustavo Marins, iar Larie a transformat fără emoţii în minutul 71. Boateng a reuşit dubla în minutul 75, dar jucătorii lui Kopic au dat lovitura pe final, prin Alexandru Pop, care a înscris din unghi şi a pus pe tabelă scorul final, Farul – Dinamo 2-3.

Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complexŢeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
Reclamă

În clasament, Dinamo e pe locul al doilea, cu 48 de puncte, în spatele Rapidului, care are acelaşi număr de puncte. Farul rămâne cu 34 de puncte, pe locul 10.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul
Observator
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
Fanatik.ro
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
23:40
“Scorul ar fi putut fi mai mare” Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria mare contra lui Rafa Benitez!
23:19
“Acolo s-a decis meciul” Reacţia lui Rafa Benitez după ce a fost învins iar de Răzvan Lucescu
23:11
Ianis Zicu, la pământ după eșecul cu Dinamo. Marea nemulțumire a tehnicianului de la Farul
23:06
LIVE SCOREInter – Torino 2-1. Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei
23:03
Kopic l-a lăudat pe Alibec după victoria “câinilor” cu Farul! Ce a spus de presupusele tensiuni cu constănţenii
22:56
A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe”
Vezi toate știrile
1 Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală 2 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 3 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 4 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 5 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 6 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România!
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”