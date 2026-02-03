Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală - Antena Sport

Închide meniul
Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală

Radu Constantin Publicat: 3 februarie 2026, 22:14

Marius Urzică și fiul Alexandru

Marius Urzică, renumitul gimnast român, este căsătorit cu Simona Urzică, cei doi formând un cuplu stabil de mulți ani și participând împreună la emisiuni TV precum Power Couple, de la Antena 1. Totuşi, Marius Urzică nu este la prima căsnicie. El a mai fost căsătorit, dar s-a desparţit în 2003. Din prima căsnicie, Urzică are un băiat care a ajuns acum la vârsta maturităţii.

„Sunt mândru de copilașii mei. Aș începe cu Andrei, este pe picioarele lui deja și muncește. Yasmina este o păpușă, dornică să încerce orice, de la modelling la pian, vrea să le facă pe toate. Iar de Alex sunt foarte mândru pentru că îmi calcă pe urme. Nu doar eu, ca tată, am văzut, ci multă lume a observat că are calitățile necesare performanței. E greu să-l văd, mai ales ca părinte, cât de mult muncește. Trebuie să-l înțeleg, ca tată, dar să mă și impun ca să reușească ce și-a propus. Uneori este foarte ambițios și nu pleacă din sală până nu reușește. Îi dau lacrimile, dar nu renunță”, spunea Marius Urzică în 2024 despre familia lui.

Despre Andrei se ştiu puţine informaţii. Este o prezență discretă în spațiul public. În 2016, când era adolescent, Andrei a participat la botezul surioarei sale, iar fotografia de familie realizată la eveniment rămâne una de preț în arhivă, anunţă a1.ro.

„Nu e născut de mine Andrei, dar Andrei al lui Marius are 25 de ani. N-o să se învechească costumul pe care eu i l-am cumpărat. Trebuia să meargă cu el la o gală, îi trebuia ceva negru, frumos”, a povestit Simona Urzică la Power Couple, sezon 3.

La Power Couple, Simona Urzică a fost întrebată în cadrul unei probe: „Câți lei a costat costumul pe care Marius nu l-a purtat niciodată?”. Soția lui Marius Urzică a spus fără să stea pe gânduri că acel costum a costat 2000 de lei și că așteptă să fie purtat la nunta lui Andrei.

„Îl păstrez pentru băiatul cel mare. O să-l port când va fi mire. Vreau să dansez la nuntă”, a spus Marius Urzică despre costum.

Alexandru Urzică îl calcă pe urme lui Marius Urzică

Marius Urzică se bucură de satisfacţii şi din partea lui Alex. La 14 ani, Alexandru Urzică îi calcă pe urme tatălui campion olimpic la gimnastică. Cei doi formează echipa perfectă în sala de antrenament, pentru ca și băiatul să asculte imnul la Jocurile Olimpice.

Trişti din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă Yasemine

Copila poartă aparat auditiv, iar în momentele în care acesta trebuie dat jos – cum ar fi atunci când face duș – nu mai aude deloc, o realitate greu de acceptat pentru orice părinte. Mărturisirea a fost făcută cu multă sinceritate și durere de Simona. „Este operată pe urechiușa stângă, are un implant și pe partea dreaptă poartă proteze auditive. Când mergem seara să facem băița, îi scoatem aparatele, ea nu mai aude absolut nimic, dar eu vorbesc cu ea și îmi relatează tot ce o întreb, îmi răspunde. Pe această cale vreau să îi spun că o iubesc foarte mult”, a povestit Simona Urzică, la Power Couple.

