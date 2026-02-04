Miodrag Belodedici şi mascota Ronny speră să vadă România la Mondial: "Ne e poftă tuturor de o calificare" - Antena Sport

Închide meniul
Miodrag Belodedici şi mascota Ronny speră să vadă România la Mondial: "Ne e poftă tuturor de o calificare"

Miodrag Belodedici şi mascota Ronny speră să vadă România la Mondial: "Ne e poftă tuturor de o calificare"
Miodrag Belodedici şi mascota Ronny speră să vadă România la Mondial: “Ne e poftă tuturor de o calificare”

Publicat: 4 februarie 2026, 21:08

De acum, cine merge în vizită la Muzeul Fotbalului îşi poate face poze şi cu mascota României, Ronny! Generaţia de suflet are colţul ei în muzeu. Unde speră să pună şi imagini cu calificarea la Mondial!

O mascotă Ronny în mărime naturală îi aşteaptă pe fani, în colţul dedicat Generaţiei de Suflet de la Muzeul Fotbalului. Pe un ecran curg imagini de la cele mai frumoase momente ale naţionalei.

“Mă bucur că mai avem un colţ al nostru aşa… unde putem să venim şi să ne mai uităm la poze! Şi copii care fac fotbal, e frumos să vină şi să se uite”, a spus Miodrag Belodedici.

Belodedici abia aşteaptă să vadă pe ecran şi imagini de la calificarea României la Mondial.

Reporter: Vă e poftă de o calificare la Mondial?

Miodrag Belodedici: Ne e poftă, cred, tuturor. Şi lui Ronny îi e poftă, mi-a zis. Ne este poftă, da! Ne-am săturat de atâtea mesaje şi de atâta filozofie! Trebuie să intrăm în teren şi să jucăm bine. M-aş bucura să se califice

Belodedici speră ca fotbaliştii Generaţiei de Suflet să-i calce pe urme!

“Un fotbalist să joace la un Campionat Mondial, la un Campionat European… cu asta rămâne când o să se lase de fotbal”, a mai spus Miodrag Belodedici.

