Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Suporterii Farului au părăsit stadionul în semn de protest - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Suporterii Farului au părăsit stadionul în semn de protest

Suporterii Farului au părăsit stadionul în semn de protest

Radu Constantin Publicat: 4 februarie 2026, 22:08

Comentarii
Suporterii Farului au părăsit stadionul în semn de protest

Chiar dacă Farul a făcut un meci bun cu Dinamo, suporterii Farului Constanţa au luat o decizie surprinzătoare. Ei au părăsit stadionul încă din prima repriză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ei au potestat împotriva președintelui Gică Popescu, dar și a forțelor de ordine. Ultrașii din Peluza Marină au părăsit peluza în minutul 15 al partidei.

Supărarea fanilor este legată de modul cum au fost trataţi la meciul cu FCSB, când galeria Farului a fost scoasă pe câmp, in timp ce galeria campioanei a fost dusă în fața stadionului, să facă poze cu favoriții la finalul meciului.

„Parcă noi suntem în deplasare”, s-au plâns fanii, potrivit gsp.ro. “Aveți mai multă grijă de fanii oaspeți, decât de noi. Noi suntem controlați la sânge, ei ajutați. Iar forțele de ordine fac abuzuri”, mai scrie sursa amintită.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul
Observator
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
Fanatik.ro
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
23:06
LIVE SCOREInter – Torino 2-0. Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei
23:03
Kopic l-a lăudat pe Alibec după victoria “câinilor” cu Farul! Ce a spus de presupusele tensiuni cu constănţenii
22:56
A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe”
22:44
Alexandru Musi a spus ce a făcut diferența pe teren, în Farul – Dinamo 2-3
22:43
Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: “Avem tot ce ne trebuie”! Ce a spus de contract
22:27
Farul – Dinamo 2-3. Victorie uriașă pentru „câinii” lui Kopic! Constănțenii își iau adio de la play-off
Vezi toate știrile
1 Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală 2 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 3 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 4 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 5 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 6 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România!
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”