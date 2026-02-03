Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Panathinaikos - PAOK Salonic LIVE VIDEO (miercuri, 20:30). Răzvan Lucescu luptă pentru finala Cupei Greciei LIVE în AntenaPLAY - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Panathinaikos – PAOK Salonic LIVE VIDEO (miercuri, 20:30). Răzvan Lucescu luptă pentru finala Cupei Greciei LIVE în AntenaPLAY

Panathinaikos – PAOK Salonic LIVE VIDEO (miercuri, 20:30). Răzvan Lucescu luptă pentru finala Cupei Greciei LIVE în AntenaPLAY

Publicat: 3 februarie 2026, 14:22

Comentarii
Panathinaikos – PAOK Salonic LIVE VIDEO (miercuri, 20:30). Răzvan Lucescu luptă pentru finala Cupei Greciei LIVE în AntenaPLAY

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, va juca miercuri seară, pe terenul lui Panathinaikos, în manşa tur a semifinalei Cupei Greciei. Partida va începe la ora 20:30 şi va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Câştigătoarea semifinalei va juca pentru trofeu împotriva echipei care se va impune în semifinala dintre OFI Crete şi Levadiakos, manşa tur a acestei semifinale urmând să înceapă la ora 17:00. LIVE în AntenaPLAY.

Panathinaikos – PAOK Salonic LIVE VIDEO (miercuri, 20:30)

În acest sezon, PAOK şi Panathinaikos s-au întâlnit deja de două ori. În luna noiembrie, Panathinaikos a câştigat meciul de pe teren propriu, scor 2-1, în timp ce echipa lui Răzvan Lucescu şi-a luat revanşa în decembrie, când s-a impus cu 2-0.

PAOK Salonic vine după victoria cu 4-1 din campionat, în faţa lui Panserraikos. Cu câteva zile înainte, formaţia din Salonic a pierdut meciul de pe terenul lui Lyon din Europa League, la finalul căruia Răzvan Lucescu a văzut cartonaşul roşu. Echipa antrenorului român s-a calificat însă în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League.

În campionat, PAOK stă mult mai bine faţă de Panathinaikos. Echipa lui Răzvan Lucescu este pe locul 2, cu 44 de puncte, la un punct în spatele liderului AEK Atena, în condiţiile în care formaţia din Salonic are un meci mai puţin disputat. De partea cealaltă, Panathinaikos este pe locul 5, cu 29 de puncte.

Reclamă
Reclamă

Finala Cupei Greciei va avea loc pe 25 aprilie, de la ora 18:00, şi va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Observator
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi Becali. Exclusiv
17:38
Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, după accidentarea teribilă suferită
17:28
Jack Doohan va fi pilot de rezervă la Haas, în sezonul 2026 din Formula 1
17:24
“U” Cluj – FC Argeș LIVE SCORE (18:00). Duel tare pentru play-off. Echipele de start
17:03
„Craiova e cea mai bună ca joc, dar ei…” Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe
17:03
De ce Daniel Pancu a îngenuncheat în faţa jucătorilor, în vestiar: “Vă spun”
16:45
“E o veste tristă!” Ce spune Daniel Pancu despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat! 2 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România 5 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 6 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”