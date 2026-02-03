Panathinaikos - PAOK Salonic LIVE VIDEO (miercuri, 20:30). Răzvan Lucescu luptă pentru finala Cupei Greciei LIVE în AntenaPLAY - Antena Sport

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, va juca miercuri seară, pe terenul lui Panathinaikos, în manşa tur a semifinalei Cupei Greciei. Partida va începe la ora 20:30 şi va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Câştigătoarea semifinalei va juca pentru trofeu împotriva echipei care se va impune în semifinala dintre OFI Crete şi Levadiakos, manşa tur a acestei semifinale urmând să înceapă la ora 17:00. LIVE în AntenaPLAY.

Panathinaikos – PAOK Salonic LIVE VIDEO (miercuri, 20:30)

În acest sezon, PAOK şi Panathinaikos s-au întâlnit deja de două ori. În luna noiembrie, Panathinaikos a câştigat meciul de pe teren propriu, scor 2-1, în timp ce echipa lui Răzvan Lucescu şi-a luat revanşa în decembrie, când s-a impus cu 2-0.

PAOK Salonic vine după victoria cu 4-1 din campionat, în faţa lui Panserraikos. Cu câteva zile înainte, formaţia din Salonic a pierdut meciul de pe terenul lui Lyon din Europa League, la finalul căruia Răzvan Lucescu a văzut cartonaşul roşu. Echipa antrenorului român s-a calificat însă în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League.

În campionat, PAOK stă mult mai bine faţă de Panathinaikos. Echipa lui Răzvan Lucescu este pe locul 2, cu 44 de puncte, la un punct în spatele liderului AEK Atena, în condiţiile în care formaţia din Salonic are un meci mai puţin disputat. De partea cealaltă, Panathinaikos este pe locul 5, cu 29 de puncte.