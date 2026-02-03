Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! - Antena Sport

Doliu la Inter şi în fotbalul italian. Fostul fundaș Nicolas Giani a murit la doar 39 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală incurabilă. El a fost nevoit să se reragă din fotbal în 2022, din cauza problemelor de sănătate, iar acum a venit vestea tristă.
Nicolas Giani și-a început cariera la juniorii Inter Milano, unde a activat între 1998 și 2005. El nu a bifat însă vreun meci pentru echipa mare a clubului.
În carira fotbalistică, el a evoluat pentru Cremonese, Vicenza, SPAL și Spezia.
Fostul fotbalist italian era căsătorit cu pictorița româncă, Raluca Giani-Ioniță. Fotbalistul lasă în urmă şi o fiică, Bianca.
- Cristiano Ronaldo a dat „tonul”: încă un star refuză să mai joace în Arabia Saudită. Ce s-a întâmplat
- Acum este clar! Unde joacă Radu Drăgușin? Englezii au anunţat decizia luată de Tottenham
- Trupa de staruri care o elimina pe CFR Cluj din Europa în 2023 s-a prăbușit: e în liga a doua și are golaveraj 15-102
- Cel mai “nebun” campionat din Europa, întins pe doar 14 puncte: liderul e o nou-promovată, favorita e la retrogradare
- Panathinaikos – PAOK Salonic LIVE VIDEO (miercuri, 20:30). Răzvan Lucescu luptă pentru finala Cupei Greciei LIVE în AntenaPLAY