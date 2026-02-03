Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! - Antena Sport

Închide meniul
Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România!

Radu Constantin Publicat: 3 februarie 2026, 19:00

Doliu la Inter şi în fotbalul italian. Fostul fundaș Nicolas Giani a murit la doar 39 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală incurabilă. El a fost nevoit să se reragă din fotbal în 2022, din cauza problemelor de sănătate, iar acum a venit vestea tristă.

Nicolas Giani și-a început cariera la juniorii Inter Milano, unde a activat între 1998 și 2005. El nu a bifat însă vreun meci pentru echipa mare a clubului.

În carira fotbalistică, el a evoluat pentru Cremonese, Vicenza, SPAL și Spezia.

Fostul fotbalist italian era căsătorit cu pictorița româncă, Raluca Giani-Ioniță. Fotbalistul lasă în urmă şi o fiică, Bianca.

