Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF - Antena Sport

Dinamo a făcut cel de-al patrulea transfer al iernii. Numele fotbalistului a apărut direct pe site-ul FRF, unde sunt anunţate mutările oficializate de cluburi.
Potrivit platformei Federației Române de Fotbal, Dinamo l-a transferat pe Elijah Beckett, de la clubul danez Aalborg BK. Numai că, pe site-ul formaţiei menţionate nu există informaţii despre jucător. Cel mai porbabil, Elijah Beckett va evolua la cea de-a doua echipă a grupării din Ştefan cel Mare.
În această perioadă de transferuri, Dinamo i-a mai transferat pe Valentin Țicu, de la Petrolul, pe Matteo Duțu, de la Milan Futuro, echipa de juniori a lui AC Milan, și pe Ianis Târbă, de la echipa de juniori a lui Celta Vigo.
