Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF

Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF

Radu Constantin Publicat: 3 februarie 2026, 18:31

Comentarii
Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF

Dinamo a făcut cel de-al patrulea transfer al iernii. Numele fotbalistului a apărut direct pe site-ul FRF, unde sunt anunţate mutările oficializate de cluburi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit platformei Federației Române de Fotbal, Dinamo l-a transferat pe Elijah Beckett, de la clubul danez Aalborg BK. Numai că, pe site-ul formaţiei menţionate nu există informaţii despre jucător. Cel mai porbabil, Elijah Beckett va evolua la cea de-a doua echipă a grupării din Ştefan cel Mare.

În această perioadă de transferuri, Dinamo i-a mai transferat pe Valentin Țicu, de la Petrolul, pe Matteo Duțu, de la Milan Futuro, echipa de juniori a lui AC Milan, și pe Ianis Târbă, de la echipa de juniori a lui Celta Vigo.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce conţin de fapt pungile cu pufuleţi. Rezultate îngrijorătoare la analizele de laborator
Observator
Ce conţin de fapt pungile cu pufuleţi. Rezultate îngrijorătoare la analizele de laborator
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
Fanatik.ro
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
21:30
Cristiano Bergodi îşi face planuri de play-off: “Am făcut un pas foarte important”
21:18
LIVE TEXTHermannstadt – Rapid 0-1. Ciobotariu deschide scorul!
21:12
Bogdan Andone, discurs fără precedent după U Cluj – FC Argeș 3-1. Acuzații grave: „Suntem doriți în play-out”
20:51
Din Turcia, în Liga 1! Transfer important în fotbalul românesc
20:38
VideoJurnal Antena Sport | FCSB mută politic
20:36
VideoJurnal Antena Sport | Banca de rezervă la națională
Vezi toate știrile
1 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat! 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România 5 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 6 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”