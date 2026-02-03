Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova - Antena Sport

Pe ultima sută de metri a perioadei de transferuri, patronul Mihai Rotaru mai face câteva mutări la Universitatea Craiova. Patronul oltenilor a decis să readucă la echipă un jucător care a fost împumutat. Despre cine este vorba?
Mirel Rădoi a fost cel care a decis să-l cedeze pe David Barbu, care a fost împrumutat de Universitatea Craiova la UTA, până la finalul acestui sezon. Cum nu a prins multe minute, oltenii au decis să-l readucă la echipă.
Odată revenit în Bănie, David Barbu va evolua cel mai probabil pentru Universitatea Craiova II, anunţă fanatik.ro, echipă care luptă pentru promovarea în Liga 2. Tot pentru Universitatea Craiova II a fost transferat Luca Mario Popa, fundaș de 20 de ani, crescut la Venezia.
Perioada de transferuri se încheie pe 9 februarie.
