Inter - Torino LIVE SCORE (22:00). Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei - Antena Sport

Inter – Torino LIVE SCORE (22:00). Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei

Daniel Işvanca Publicat: 4 februarie 2026, 16:16

Inter – Torino LIVE SCORE (22:00). Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei

Cristian Chivu / Profimedia

Interul lui Cristi Chivu joacă împotriva celor de la Torino pentru un loc în semifinalele Cupei Italiei. Jocul grupării pregătite de tehnicianul român este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Vicecampioana din Serie A vrea să continue lupta pe toate cele trei fronturi, fiind în prezent pe primul loc în campionat, dar și calificată în play-off-ul UEFA Champions League.

Inter – Torino LIVE SCORE (22:00)

Cristi Chivu o poate califica pe Inter în cea de-a șasea semifinală de Coppa Italia din ultimii șapte ani. Gruparea de pe ”Meazza” primește vizita celor de la Torino, pe care a învins-o fără drept de apel la ultimul meci direct, scor 5-0.

Echipa antrenorului român are un parcurs de excepție în campionatul inter, însă acesta își dorește să lupte pentru toate trofeele puse în joc în acest sezon.

Echipele probabile la Inter – Torino

  • Inter: Martinez – Bisseck, De Vrij, Acerbi – Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Esposito. Antrenor: Cristi Chivu
  • Torino: Paleari – Marianucci, Maripan, Coco – Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Prati, Obrador – Adams, Kulenovic. Antrenor: Marco Baroni
