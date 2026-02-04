Farul - Dinamo 2-3. Victorie uriașă pentru „câinii” lui Kopic! Constănțenii își iau adio de la play-off - Antena Sport

Dinamo București a dat lovitura la Ovidiu, acolo unde în urmă cu o etapă Universitatea Craiova a fost umilită. „Câinii” lui Kopic s-au impus în fața Farului, în urma unui joc foarte spectaculos.
Alex Pop a fost asul din mânecă al lui Zeljko Kopic, el fiind cel care a dat marea lovitură pentru formația alb-roșie.
Farul – Dinamo 2-3
Final de meci!
Min. 89: GOL! Dinamo dă lovitura prin Alex Pop.
Min. 77: Uluitor! Buzbuchi a scăpat mingea pe sub picior și pasa lui Gustavo Marins a fost pe punctul de a ajunge în plasă.
Min. 75: GOL! Dinamo restabilește egalitatea prin același Boateng, care a blocat o degajare a constănțenilor.
Min. 71: GOL! Ionuț Larie transformă impecabil de la punctul cu var.
Min. 69: Horațiu Feșnic acordă lovitură de la 11 metri pentru Farul, după un fault al lui Stoinov.
Min. 66: Vine și prima ocazie a celor de la Farul în această repriză. Vînă trage din afara careului, dar Epassy răspunde cu o super-intervenție.
Min. 59: O nouă șansă de gol pentru echipa lui Kopic. Karamoko primește o centrare bună de la Ikoko, dar lovitura de cap a acestuia se duce mult peste poartă.
Min. 47: Ocazie mare pentru Dinamo după pauză! Cătălin Cîrjan trage tare pe centru, dar Buzbuchi respinge în corner.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Final de primă repriză!
Min. 45: GOL! Boateng restabilește egalitatea în urma unei lovituri de colț.
Min. 44: Uluitoare ocazie de gol pentru Dinamo! Musi trage puternic cu piciorul stâng, mingea este deviată în corner.
Min. 36: Ce șansă de 2-0 are Farul! Ișfan trage la colțul lung, mingea este scoasă de Epassy.
Min. 25: GOL! Ce fază a constănțenilor, care reușesc să deschidă scorul prin Eduard Radaslavescu.
Min. 10: Mare ocazie de gol pentru Farul! Șutul lui Grigoryan lovește bara, iar apoi Ișfan trimite peste poartă.
Min. 5: O primă ocazie importantă de gol. Șutul lui Alexandru Musi este respins de Buzbuchi.
Min. 1: Start de meci la Ovidiu!
Farul: Buzbuchi – D. Maftei, Larie, Marins, L. Pellegrini – Vînă, Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Alibec. Rezerve: Munteanu, Gheorghe, Țîru, A. Duțu, G. Iancu, Goncear, Tănasă. Doicaru, Cojocaru, Markovic, Vojtus. Antrenor: Ianis Zicu
Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan, – Soro, Karamoko, Musi. Rezerve: Roșca, Licaciu, Mazilu, C. Mihai, Caragea, Târba, Toader, Sivis, M.Duțu, Țicu, Pop, Armstrong. Antrenor: Zeljko Kopic
De partea cealaltă, Farul are 34 de puncte şi e la cinci lungimi de ultimul loc de play-off, care este ocupat de Botoşani. Echipa lui Ianis Zicu vine după două victorii consecutive, cu Craiova (4-1) şi cu Petrolul (1-0).
Farul are un palmares foarte bun pe teren propriu, în care a înregistrat 4 victorii, 4 egaluri şi un singur eşec, 1-2 cu FCSB.
De partea cealaltă, Dinamo are o singură înfrângere în ultimele 11 runde din Liga 1, 0-2 cu UTA, înregistrând şase victorii şi patru remize.
Aceasta va fi a 33-a întâlnire directă din Liga 1, Farul şi-a trecut în cont 15 victorii, Dinamo a câştigat 8 meciuri, iar alte 9 partide s-au încheiat la egalitate.
Echipele probabile
- Farul (4-3-3): Buzbuchi – D. Maftei, B. Țîru, Marins, L. Pellegrini – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă.
- Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Cîrjan, Gnahore – Soro, Karamoko, Musi
