Jurnal Antena Sport | Suporterii lui Aberdeen nu s-au zgârcit la bere înaintea meciului decisiv cu FCSB - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Suporterii lui Aberdeen nu s-au zgârcit la bere înaintea meciului decisiv cu FCSB
La Aberdeen, niciun jucător nu poartă numărul 12. Este rezervat suporterilor, care au făcut show total pe străzile din București.
La Aberdeen, niciun jucător nu poartă numărul 12. Este rezervat suporterilor, care au făcut show total pe străzile din București.
Jurnal Antena Sport | Un fost jucător al FCSB-ului s-a reprofilat şi a ajuns campion mondial!Jurnal Antena Sport | Un fost jucător al FCSB-ului s-a reprofilat şi a ajuns campion mondial!
Alex Mitriță, în tribune la Universitatea Craiova - Bașakșehir!Alex Mitriță, în tribune la Universitatea Craiova - Bașakșehir!
Jurnal Antena Sport | Suporterii lui Aberdeen nu s-au zgârcit la bere înaintea meciului decisiv cu FCSBJurnal Antena Sport | Suporterii lui Aberdeen nu s-au zgârcit la bere înaintea meciului decisiv cu FCSB
Fanii lui Aberdeen au făcut show în Centrul Vechi! Ce le-a plăcut cel mai mult la BucureştiFanii lui Aberdeen au făcut show în Centrul Vechi! Ce le-a plăcut cel mai mult la Bucureşti
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 augustAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 august