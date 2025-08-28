Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Suporterii lui Aberdeen nu s-au zgârcit la bere înaintea meciului decisiv cu FCSB - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Suporterii lui Aberdeen nu s-au zgârcit la bere înaintea meciului decisiv cu FCSB
Video

Jurnal Antena Sport | Suporterii lui Aberdeen nu s-au zgârcit la bere înaintea meciului decisiv cu FCSB

La Aberdeen, niciun jucător nu poartă numărul 12. Este rezervat suporterilor, care au făcut show total pe străzile din București.

 

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Un fost jucător al FCSB-ului s-a reprofilat şi a ajuns campion mondial!

Jurnal Antena Sport | Un fost jucător al FCSB-ului s-a reprofilat şi a ajuns campion mondial!

Jurnal Antena Sport | Un fost jucător al FCSB-ului s-a reprofilat şi a ajuns campion mondial!
Alex Mitriță, în tribune la Universitatea Craiova - Bașakșehir!

Alex Mitriță, în tribune la Universitatea Craiova - Bașakșehir!

Alex Mitriță, în tribune la Universitatea Craiova - Bașakșehir!
Jurnal Antena Sport | Suporterii lui Aberdeen nu s-au zgârcit la bere înaintea meciului decisiv cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Suporterii lui Aberdeen nu s-au zgârcit la bere înaintea meciului decisiv cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Suporterii lui Aberdeen nu s-au zgârcit la bere înaintea meciului decisiv cu FCSB
Fanii lui Aberdeen au făcut show în Centrul Vechi! Ce le-a plăcut cel mai mult la Bucureşti

Fanii lui Aberdeen au făcut show în Centrul Vechi! Ce le-a plăcut cel mai mult la Bucureşti

Fanii lui Aberdeen au făcut show în Centrul Vechi! Ce le-a plăcut cel mai mult la Bucureşti

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 august

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 august
22:04
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – Başakşehir 2-1. A marcat și Baiaram! Nebunie în Bănie
22:02
LIVE TEXTFCSB – Aberdeen 0-0. Campioana luptă pentru grupa principală Europa League
21:59
LIVE TEXTCFR Cluj – Hacken 1-0. Păun a marcat! Echipa din Gruia, ca și eliminată după 2-7 în tur
21:55
Gigi Becali a oferit prima reacţie, chiar de la stadion, după ce a câştigat procesul de la TAS pentru Coman!
21:48
LIVE SCORESorana Cîrstea – Karolina Muchova se joacă ACUM, în turul 2 la US Open 2025! Jaqueline Cristian, după ora 22:15
21:27
Ce au putut afişa fanii Universităţii Craiova pe toată peluza la meciul decisiv cu Istanbul Başakşehir!
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 5 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri