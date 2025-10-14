San Marino nu depinde doar de eșecul cu România pentru a merge la barajul de Mondial. Calculele calificării - Antena Sport

San Marino este una dintre naționalele-surpriză care pot ajunge la barajul pentru Cupa Mondială, însă în mod paradoxal, una dintre condiții ar fi să piardă la scor în ultima etapă din preliminarii contra României. Cazul enclavei din Italia a făcut înconjurul lumii, însă narativa în care microstatul ar fi nevoit să sufere un eșec cât mai usturător în fața “tricolorilor” este doar o parte a scenariului.

Naționala țării cu o populație de aproape 34.000 de locuitori nu depinde doar de clasarea României pe locul 2 în grupa sa, ci și de alte rezultate. Concret, San Marino trebuie să spere că fie Suedia, fie Irlanda de Nord va încheia pe un loc care asigură barajul din preliminarii.

Cum poate ajunge San Marino la barajul pentru Cupa Mondială?

Dacă situația prin care San Marino trebuie să piardă în fața României este deja cunoscută, mai este nevoie de o altă țară din două posibile care să încheie pe locul secund în grupa ei. Suedia este una dintre ele, însă nordicii mai au doar șanse pur matematice să ajungă pe poziția respectivă.

În acest moment, Suedia e pe ultimul loc în Grupa B, cu un singur punct, la șase distanță de Kosovo (locul 2), cu două meciuri rămase. Astfel, țara din nordul Europei ar trebui să își câștige ambele meciuri rămase (cu liderul Elveția și cu Slovenia), iar balcanicii să nu mai câștige niciun punct.

Dacă Suedia nu mai are aproape deloc șanse să o ajute pe San Marino, situația din Irlanda de Nord pare mai “roz”. Insularii sunt pe locul 3 în Grupa A, cu șase puncte, la trei distanță de poziția de baraj ocupată de Slovacia. Dacă nord-irlandezii o înving pe fosta adversară a României de la EURO în următorul meci și scot 3 puncte și din ultimul meci, care e contra Luxemburgului, atunci are șanse mari să termine pe 2 în grupă.