Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” - Antena Sport

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător"

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător"

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător”

Publicat: 13 octombrie 2025, 11:42

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: Nu poți să stai într-un jucător”

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a anunțat cine îl va înlocui pe Mihai Popescu la FCSB, după ce acesta s-a accidentat în România – Austria 1-0. Patronul campioanei a dezvăluit că accidentarea suferită de fundașul său central este una gravă. 

După cum a anunțat și AntenaSport în exclusivitate, Mihai Popescu a suferit o accidentare la ligamentele încrucișate, accidentare care îl va ține departe de teren câteva luni. 

Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională 

Gigi Becali a confirmat diagnosticul primit de Mihai Popescu și a dezvăluit că fundașul nu va mai juca deloc până la finalul anului. Patronul roș-albaștrilor a fost întrebat cine îl va înlocui pe acesta și a oferit un răspuns clar. 

Concret, Gigi Becali a transmis că fie Baba Alhassan, fie Daniel Graovac, vor juca în locul lui Mihai Popescu, alături de Siyabonga Ngezana, în centrul defensivei roș-albaștrilor.  

„(Ce veşti sunt cu Mihai Popescu?) Cică este grav, s-ar putea să fie ligamentele, nu ştiu ce. Nu are rost să vorbim. 

Nu mai joacă până în iarnă. Anul ăsta gata, la revedere. Ce vrei să fac acum, aşa e la fotbal. La fotbal rişti, ce să facem. 

(n.r: Cu cine veţi juca?) O să găsim. Avem pe Baba, pe Graovac. Peste o lună vine Dawa, nu poţi să stai într-un jucător. 

(n.r: E şi Chiricheş) E şi Chiricheş, dar nu prea mai am încredere în el, nu mai are explozie, parcă doarme pe teren”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro. 

Momentul în care Mihai Popescu s-a accidentat în România – Austria 1-0

Rezumat România – Austria 1-0
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
