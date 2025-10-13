Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat cine îl va înlocui pe Mihai Popescu la FCSB, după ce acesta s-a accidentat în România – Austria 1-0. Patronul campioanei a dezvăluit că accidentarea suferită de fundașul său central este una gravă.
După cum a anunțat și AntenaSport în exclusivitate, Mihai Popescu a suferit o accidentare la ligamentele încrucișate, accidentare care îl va ține departe de teren câteva luni.
Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională
Gigi Becali a confirmat diagnosticul primit de Mihai Popescu și a dezvăluit că fundașul nu va mai juca deloc până la finalul anului. Patronul roș-albaștrilor a fost întrebat cine îl va înlocui pe acesta și a oferit un răspuns clar.
Concret, Gigi Becali a transmis că fie Baba Alhassan, fie Daniel Graovac, vor juca în locul lui Mihai Popescu, alături de Siyabonga Ngezana, în centrul defensivei roș-albaștrilor.
„(Ce veşti sunt cu Mihai Popescu?) Cică este grav, s-ar putea să fie ligamentele, nu ştiu ce. Nu are rost să vorbim.
Nu mai joacă până în iarnă. Anul ăsta gata, la revedere. Ce vrei să fac acum, aşa e la fotbal. La fotbal rişti, ce să facem.
(n.r: Cu cine veţi juca?) O să găsim. Avem pe Baba, pe Graovac. Peste o lună vine Dawa, nu poţi să stai într-un jucător.
(n.r: E şi Chiricheş) E şi Chiricheş, dar nu prea mai am încredere în el, nu mai are explozie, parcă doarme pe teren”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Momentul în care Mihai Popescu s-a accidentat în România – Austria 1-0
