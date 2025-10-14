Lovitura dată de Gigi Becali. Profit uriaş pentru patronul FCSB-ului: "100 de milioane de euro" - Antena Sport

Închide meniul
Lovitura dată de Gigi Becali. Profit uriaş pentru patronul FCSB-ului: “100 de milioane de euro”

Publicat: 14 octombrie 2025, 10:04

Gigi Becali, în timpul unui meci, pe Arena Naţională / Sport Pictures

Gigi Becali a dat o lovitură uriaşă cu baza sportivă a FCSB-ului din Berceni. După ce mai mulţi şoferi au invadat-o pentru un concurs de drift-uri, patronul campioanei a dezvăluit ce profit imens a reuşit să facă.

Concret, Gigi Becali a declarat că a achiziţionat baza de pregătire a echipei sale în urmă cu mai mulţi ani şi ar fi investit în ea suma de 10 milioane de euro. Valoarea proprietăţii sale a crescut cu mult însă, ajungând să valoreze în prezent suma de 100 de milioane de euro.

Gigi Becali s-a declarat surprins de faptul că baza a ajuns să valoreze o sumă atât de mare, fapt pe care l-a aflat de la nepotul lui. În privinţa celor care au pătruns ilegal pe proprietate şi au făcut drifturi, patronul campioanei a dezvăluit că nu va face plângere.

“Eu nu știam, eu la bază mă duceam doar în față, dar de unde să știu că am o proprietate de vreo 33 de hectare și că toată e cu asfalt, de poți să faci drifturi?

E un mic cartier. Mi-a spus acum nepotul meu ‘Băi, Gigi, la bază doar terenul face 100 de milioane’. Eu habar n-aveam, am cumpărat-o acum 25 de ani. Totul este cu canalizare, drumuri, șosele. L-am întrebat ‘Cum făceau drifturi acolo?’

Mi-a spus ‘Băi, Gigi, tu nu ai fost în spate, ai fost numai în față, unde sunt clădirile, bloculețele, în spate sunt șosele peste tot’. Am făcut 100 de milioane pentru un lucru pe care l-am cumpărat acum 25 de ani.

Nu e normal, dar nici nu o să fac plângere penală pentru violare de proprietate. Băgăm oamenii la pușcărie?”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

