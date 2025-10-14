Lovitura dată de Gigi Becali. Profit uriaş pentru patronul FCSB-ului: "100 de milioane de euro" - Antena Sport

Gigi Becali a dat o lovitură uriaşă cu baza sportivă a FCSB-ului din Berceni. După ce mai mulţi şoferi au invadat-o pentru un concurs de drift-uri, patronul campioanei a dezvăluit ce profit imens a reuşit să facă.

Concret, Gigi Becali a declarat că a achiziţionat baza de pregătire a echipei sale în urmă cu mai mulţi ani şi ar fi investit în ea suma de 10 milioane de euro. Valoarea proprietăţii sale a crescut cu mult însă, ajungând să valoreze în prezent suma de 100 de milioane de euro.

Lovitura dată de Gigi Becali cu baza sportivă de la FCSB

Gigi Becali s-a declarat surprins de faptul că baza a ajuns să valoreze o sumă atât de mare, fapt pe care l-a aflat de la nepotul lui. În privinţa celor care au pătruns ilegal pe proprietate şi au făcut drifturi, patronul campioanei a dezvăluit că nu va face plângere.

“Eu nu știam, eu la bază mă duceam doar în față, dar de unde să știu că am o proprietate de vreo 33 de hectare și că toată e cu asfalt, de poți să faci drifturi?

E un mic cartier. Mi-a spus acum nepotul meu ‘Băi, Gigi, la bază doar terenul face 100 de milioane’. Eu habar n-aveam, am cumpărat-o acum 25 de ani. Totul este cu canalizare, drumuri, șosele. L-am întrebat ‘Cum făceau drifturi acolo?’