Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria

Publicat: 13 octombrie 2025, 0:11

Ianis Hagi, în timpul unui meci / Sport Pictures

România a învins-o pe Austria, scor 1-0, în preliminariile World Cup 2026, graţie golului marcat în ultimul minut de Virgil Ghiţă. Victoria este una uriaşă pentru “tricolori”, care ţintesc clasarea pe locul secund în grupa preliminară.

Rezultatele bune din meciurile disputate toamna trecută, în Nations League, îi asigură României un loc la barajul pentru World Cup 2026. Naţionala lui Mircea Lucescu are mari şanse să ajungă la baraj de pe locul secund din grupa preliminară, fapt ce i-ar oferi un avantaj la tragerea la sorţi.

Posibilele adversare ale României, la barajul pentru World Cup 2026

Prin intermediul Nations League, România va ajunge la baraj şi se va afla în urna a patra. Dezavantajul este că va juca atât semifinala, cât şi finala, în deplasare. Mai mult, va avea ca adversare echipe din urna 1, atâta timp cât va termina pe locul 3. În acest moment, acestea sunt:

  • Italia
  • Turcia
  • Ucraina
  • Ţara Galilor

Tricolorii mai au şanse de a ajunge la baraj şi de pe locul 2, în cazul în care vom câştiga meciul cu Bosnia din noiembrie, iar Austria va învinge Bosnia. La egalitate de puncte, tricolorii vor avea nevoie de un golaveraj mai bun.

În acest caz, România se va afla în urna 3 la baraj, ceea ce înseamnă că se schimbă posibilele adversare. În acest moment este vorba despre:

  • Polonia
  • Cehia
  • Ungaria
  • Scoţia

Rezumatul meciului România – Austria 1-0

