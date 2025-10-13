Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: "Băi, dar chiar nimeni nu vede" - Antena Sport

Dan Petrescu a făcut o radiografie a victoriei României cu Austria. Tehnicianul crede că tricolorii au jucat de la egal la egal cu austriecii în această campanie. Totodată, el îl laudă pe Lucescu, despre care spune că i-a găsit locul potrivit în teren lui Ianis Hagi. Fără a da nume, el l-a arătat cu degetul pe Edi Iordănescu.

“A fost Un meci foarte bun al României din punct de vedere tactic. Ne-a ieșit totul. Și eu spun că Austria e o echipă bună, dar nu de top, gen Germania, Spania, Italia sau Franța. Am crezut că sunt foarte buni, inclusiv la partida noastră de la Viena, dar nu e așa. Nu e nicio diferență între jucătorii noștri și ai lor. Avem trei oameni în atac, Man, Mihăilă și Bîrligea, plus mijlocași de clasă, cu care ne putem bate cu oricine. Am existat și momente de ghinion, cum s-a întâmplat cu Bosnia, acasă, de exemplu, dar, una peste alta, meritam mai mult până acum”, a declarat Dan Petrescu pentru gsp.ro.

El a lăudat şi evoluţia lui Ianis Hagi, care dă cel mai bun randament cu Mircea Lucescu selecţioner.

“N-am înțeles de ce cam toți selecționerii dinainte l-au folosit extremă. Pentru mine, o extremă trebuie să aibă viteză, precum Man, Mihăilă, Mitriță, Baiaram. Spre a intra în spatele lui Bîrligea, trebuie să fii tehnic, să ai calitatea de a da ultima pasă. Și ăsta e Ianis! Vorbeam și cu Gică și spuneam: „Băi, dar chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?”. Bineînțeles că Lucescu, la experiența lui, i-a găsit poziția cea mai bună”, a mai spus Dan Petrescu.