Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: "Băi, dar chiar nimeni nu vede" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede”

Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede”

Radu Constantin Publicat: 13 octombrie 2025, 19:04

Comentarii
Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: Băi, dar chiar nimeni nu vede

Mircea Lucescu - Edi Iordănescu | Profimedia

Dan Petrescu a făcut o radiografie a victoriei României cu Austria. Tehnicianul crede că tricolorii au jucat de la egal la egal cu austriecii în această campanie. Totodată, el îl laudă pe Lucescu, despre care spune că i-a găsit locul potrivit în teren lui Ianis Hagi. Fără a da nume, el l-a arătat cu degetul pe Edi Iordănescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“A fost Un meci foarte bun al României din punct de vedere tactic. Ne-a ieșit totul. Și eu spun că Austria e o echipă bună, dar nu de top, gen Germania, Spania, Italia sau Franța. Am crezut că sunt foarte buni, inclusiv la partida noastră de la Viena, dar nu e așa. Nu e nicio diferență între jucătorii noștri și ai lor. Avem trei oameni în atac, Man, Mihăilă și Bîrligea, plus mijlocași de clasă, cu care ne putem bate cu oricine. Am existat și momente de ghinion, cum s-a întâmplat cu Bosnia, acasă, de exemplu, dar, una peste alta, meritam mai mult până acum”, a declarat Dan Petrescu pentru gsp.ro.

El a lăudat şi evoluţia lui Ianis Hagi, care dă cel mai bun randament cu Mircea Lucescu selecţioner.

“N-am înțeles de ce cam toți selecționerii dinainte l-au folosit extremă. Pentru mine, o extremă trebuie să aibă viteză, precum Man, Mihăilă, Mitriță, Baiaram. Spre a intra în spatele lui Bîrligea, trebuie să fii tehnic, să ai calitatea de a da ultima pasă. Și ăsta e Ianis! Vorbeam și cu Gică și spuneam: „Băi, dar chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?”. Bineînțeles că Lucescu, la experiența lui, i-a găsit poziția cea mai bună”, a mai spus Dan Petrescu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Observator
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai mică decât Bucureștiul. Ce decizie istorică a luat Guvernul
Fanatik.ro
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai mică decât Bucureștiul. Ce decizie istorică a luat Guvernul
22:06
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Hagi a dat tonul la galerie
22:05
Cristi Chivu, singurul român din echipa ideală a unui tehnician din Italia. Cu cine face cuplu în apărare
22:02
VideoJurnal Antena Sport | Sunt şanse minime ca Lucescu să rămână să ducă România la Mondial
21:45
LIVE SCOREIslanda – Franța, Irlanda de Nord – Germania și alte 6 meciuri se joacă ACUM.
21:32
Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa
21:24
Fost antrenor al lui Cristiano Ronaldo, în România, în Liga 2, la Slatina! Cum este posibil
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua