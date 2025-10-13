„La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus” - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 13 octombrie 2025, 8:18

Ralf Rangnick, la conferința de presă după România - Austria 1-0/ Profimedia

Ralf Rangnick a răbufnit după ce România a învins Austria cu 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Selecționerul austriecilor a transmis că meciul ar fi trebuit să se termine cu scorul de 0-0. 

Virgil Ghiță a marcat la ultima fază a meciului care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Fundașul a punctat cu o lovitură de cap, din centrarea excelentă a căpitanului Ianis Hagi. 

Ralf Rangnick a subliniat că nu a fost surprins de niciun aspect din jocul României. Acesta a punctat că e „supărător” faptul că golul a venit în ultimul minut al partidei. 

„România nu ne-a surprins cu nimic. A fost un meci greu, am avut noroc la șutul în bară. În ultimele 10 minute nu se mai aștepta nimeni să câștige România. Este foarte supărător modul în care am pierdut, era un meci clar de 0-0. Momentul în care a căzut golul e supărător. Austria a avut mereu posesia în final. 

Rezultatul nu este neapărat nedrept, evidențiez doar că noi am avut posesia în final și este foarte deranjant modul în care am pierdut. Pe de o parte, România a jucat foarte bine în multe momente. Nu ne-am putut impune. Am spus dinainte că va fi un meci foarte complicat”, a declarat Ralf Rangnick, după România – Austria 1-0. 

De asemenea, Rangnick a avut o reacție nervoasă în momentul în care a fost întrebat despre posibilitatea ca Austria să piardă următoarele două meciuri din grupă, fapt ce i-ar ajuta pe „tricolori” să prindă primul loc. 

„(n.r. Ce se întâmplă dacă pierdeți ultimele două meciuri din grupă?) Răspunde singur. Calculele să ți le faci tu. Nu se va ajunge aici. Rămâne de văzut ce va face România în Bosnia. Nu am venit cu nasul pe sus. Am vrut să jucăm bine, cum am făcut-o cu San Marino, dar azi nu ne-am atins potențialul. 

Soarta calificării este în mâinile noastre. Cu 4 puncte suntem calificați, dar cu atât mai supărătoare este înfrângerea, cu cât calculele erau mult mai simple cu 0-0”, a mai spus Ralf Rangnick, la conferința de presă. 

Rezumatul partidei România – Austria 1-0

