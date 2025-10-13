Mircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după victoria uriaşă cu Austria: "Las pe altcineva" - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după victoria uriaşă cu Austria: "Las pe altcineva"

Preliminarii Campionatul Mondial 2026
Mircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după victoria uriaşă cu Austria: “Las pe altcineva”

Publicat: 13 octombrie 2025, 0:26

Mircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după victoria uriaşă cu Austria: Las pe altcineva

Mircea Lucescu, în timpul unui interviu/ AntenaSport

Mircea Lucescu a făcut un anunţ despre plecarea de la naţională, după ce România a învins Austria cu 1-0, în preliminariile World Cup 2026. Virgil Ghiţă a marcat unicul gol al partidei care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, la ultima fază.

Mircea Lucescu a fost întrebat despre viitorul său pe banca naţionalei şi a oferit un răspuns ferm. Selecţionerul a declarat că-şi va da demisia dacă “tricolorii” nu vor obţine calificarea directă şi va lăsa un alt antrenor pentru confruntările de la baraj.

Mircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după România – Austria 1-0

Mircea Lucescu s-a declarat foarte mulţumit de evoluţia jucătorilor săi, după victoria dramatică cu Austria. Selecţionerul l-a lăudat în special şi pe Ianis Hagi, cel care a centrat la golul marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5.

“E importantă doar pentru că a fost obţinută cu un efort extraordinar şi cu o participare deosebită a jucătorilor noştri care au dat totul în teren. E ceea ce am cerut eu, ce am vrut să facem. Să trecem de la un comportament emoţional la unul raţional. În spatele lor s-a adăugat agresivitatea, atitudinea, disponibilitatea de sacrificiu, ajutorul între ei, comunicarea fantastică. Au ştiut exact ce trebuie să facă pe teren. Au blocat cât s-a putut mingile lungi, aşa a fost şi la Viena, mingile lungi nu le-au putut folosi. Lucruri pe care le-am pregătit foarte bine, mai mult decât antrenamentele au fost discuţiile pe care le-am purtat, au dat roade.

Golul l-am construit cu Ianis, cu Man, cu driblingul lui, cu şut în faţa porţii, din nou cu centrare pe partea opusă. Ştiau foarte bine că austriecii ies la pressing, acolo a apărut Ghiţă, inspirat. Ştiam că e unul dintre jucătorii buni, a marcat goluri în Germania, ştia unde să fie şi cum să rezolve faza. E un rezultat foarte bun, dar nu doar rezultatul, cât jocul pe care l-am făcut, am dominat categoric. Duelurile pe care le pierdeam întotdeauna, în Cipru am avut un raport ruşinos. De data asta, am câştigat toate duelurile la mijlocul terenului. Şi Dragomir, şi Marius Marin, şi Ianis care şi-a luat rolul în serios de căpitanul echipei naţionale, a alergat, s-a bătut, a fost inteligent, a dat pasele pe care trebuia să le dea. S-a luptat cu adversarul, ceea ce nu era specific lui, a făcut-o de data asta ca un adevărat căpitan.

E greu să apreciez pe unul doar. Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniştit. Bîrligea a dat o demonstraţie de forţă în atac. Au fost lucruri pozitive, extraordinare. Victoria e importantă doar dacă aduce o altă victorie, dacă nu, nu are nicio valoare.

(Vă dă moral să rămâneţi pe banca naţionalei?) Nu ştiu. Vom vedea şi asta. Eu am încercat să-mi fac datoria toată perioada asta, pe urmă vom vedea. Am promis că dacă nu obţin calificarea asta, las pe altcineva să joace barajul. Până atunci, trebuie să construiesc o echipă de baraj”, a declarat Mircea Lucescu, pentru AntenaSport, după România – Austria 1-0.

Rezumatul partidei România – Austria 1-0

