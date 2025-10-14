Veste bună pentru Ianis Hagi venită din Turcia. O nouă performanță după victoria României cu Austria - Antena Sport

Ianis Hagi a fost din nou remarcat, după ce ieri a fost lăudat pentru prestația sa din partida naționalei României contra Austriei. Acum, mijlocașul român a primit o veste bună și la nivel de club, unde în ultimul meci jucat a marcat primul său gol pentru Alanyaspor chiar din lovitură liberă.
Turcii au catalogat reușita jucătorului de 26 de ani drept cea mai frumoasă din etapa cu numărul 8 din Superliga Turciei. Golul lui Hagi a venit pe 4 octombrie, în timpul partidei dintre echipa sa și Genclebirligi.
Ianis Hagi, remarcat și în Turcia
Căpitanul naționalei din meciul cu Austria a ajuns la Alanyaspor în luna septembrie și a apucat să evolueze în patru meciuri pentru formația din “țara semilunii”. În cel mai recent meci, fiul “Regelui” a ieșit la rampă și a marcat primul său gol într-un mod care le-a adus aminte turcilor de tatăl său, mai exact din lovitură liberă.
🚀 Ianis Hagi’nin Gençlerbirliği’ne attığı frikik golü, Süper Lig’de 8. haftanın en güzel golü seçildi.pic.twitter.com/Hm2V7gwSaG
— Fanatik (@fanatikcomtr) October 13, 2025
Prestația bună a lui Hagi nu s-a oprit acolo, pentru că a oferit și o pasă decisivă. Jucătorul de 26 de ani nu a reușit însă să își conducă echipa spre victorie, iar scorul final a fost Genclebirligi – Alanyaspor 2-2.
Performanța lui Hagi nu a fost însă uitată de turci, care au votat golul drept cel mai frumos al etapei. Cu siguranță, Ianis se va înscrie cu reușita sa și într-un top al golurilor sezonului.
Vestea bună pentru internațional vine a venit la o zi distanță după meciul dintre România și Austria, în care a avut banderola de căpitan pe braț și a avut o prestație solidă în victoria “tricolorilor, oferind pasa decisivă la golul din prelungiri al lui Virgil Ghiță.
