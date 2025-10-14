Veste bună pentru Ianis Hagi venită din Turcia. O nouă performanță după victoria României cu Austria - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Veste bună pentru Ianis Hagi venită din Turcia. O nouă performanță după victoria României cu Austria

Veste bună pentru Ianis Hagi venită din Turcia. O nouă performanță după victoria României cu Austria

Andrei Nicolae Publicat: 14 octombrie 2025, 9:01

Veste bună pentru Ianis Hagi venită din Turcia. O nouă performanță după victoria României cu Austria

Ianis Hagi și David Alaba, înainte de România - Austria / Profimedia

Ianis Hagi a fost din nou remarcat, după ce ieri a fost lăudat pentru prestația sa din partida naționalei României contra Austriei. Acum, mijlocașul român a primit o veste bună și la nivel de club, unde în ultimul meci jucat a marcat primul său gol pentru Alanyaspor chiar din lovitură liberă.

Turcii au catalogat reușita jucătorului de 26 de ani drept cea mai frumoasă din etapa cu numărul 8 din Superliga Turciei. Golul lui Hagi a venit pe 4 octombrie, în timpul partidei dintre echipa sa și Genclebirligi.

Ianis Hagi, remarcat și în Turcia

Căpitanul naționalei din meciul cu Austria a ajuns la Alanyaspor în luna septembrie și a apucat să evolueze în patru meciuri pentru formația din “țara semilunii”. În cel mai recent meci, fiul “Regelui” a ieșit la rampă și a marcat primul său gol într-un mod care le-a adus aminte turcilor de tatăl său, mai exact din lovitură liberă.

Prestația bună a lui Hagi nu s-a oprit acolo, pentru că a oferit și o pasă decisivă. Jucătorul de 26 de ani nu a reușit însă să își conducă echipa spre victorie, iar scorul final a fost Genclebirligi – Alanyaspor 2-2.

Performanța lui Hagi nu a fost însă uitată de turci, care au votat golul drept cel mai frumos al etapei. Cu siguranță, Ianis se va înscrie cu reușita sa și într-un top al golurilor sezonului.

Vestea bună pentru internațional vine a venit la o zi distanță după meciul dintre România și Austria, în care a avut banderola de căpitan pe braț și a avut o prestație solidă în victoria “tricolorilor, oferind pasa decisivă la golul din prelungiri al lui Virgil Ghiță.

