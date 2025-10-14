Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre "tricolori" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre “tricolori”

Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre “tricolori”

Publicat: 14 octombrie 2025, 9:13

Comentarii
Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre tricolori

Virgil Ghiţă, după ce a marcat golul victoriei cu Austria / Sport Pictures

Ungurii au reacţionat imediat când au aflat că pot da peste România la barajul pentru calificarea la World Cup 2026. În cazul în care “tricolorii” vor încheia grupa preliminară pe locul secund, se vor afla, cel mai probabil, în urna a treia la tragerea la sorţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest context, “tricolorii” ar urma să se dueleze cu echipă din urna a doua, urnă în care pentru moment se află Ungari, Polonia, Scoţia şi Cehia.

Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026

România poate pica în urna a patra la tragerea la sorţi de la baraj în cazul în care nu va prinde locul secund din grupă. “Tricolorii” vor merge în play-off-ul din martie prin statutul de câştigători de grupă în Liga Naţiunilor. Dacă va fi în urna a patra la tragerea la sorţi, atunci România ar putea da piept cu adversare mult mai bine cotate, din prima urnă, printre care şi Italia.

Maghiarii au analizat şi ei aceste calcule şi au aflat că România le poate fi adversară în drumul către turneul final de anul viitor. Aceştia sunt reticenţi cu privire la această posibilitate, dat fiind faptul că “tricolorii” trebuie să învingă Bosnia, în deplasare, în noiembrie.

“Este o altă discuție dacă această predicție poate deveni realitate. De exemplu, că România poate depăși Bosnia și Herțegovina, aflată în prezent cu trei puncte avans și pe locul doi în grupă. Asta în condițiile în care bosniacii vor juca pe teren propriu meciul direct dintre cele două echipe, în noiembrie.

Reclamă
Reclamă

Dacă naționala României nu încheie grupa cel puțin pe locul doi și noi (n.r.- Ungaria) ne menținem poziția actuală, atunci România, datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor, va aștepta tragerea la sorți pentru baraj din urna a patra, caz în care ar evita cu siguranță echipa națională a Ungariei în prima rundă”, au transmis cei de la nemzetisport.hu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Observator
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
10:04
Lovitura dată de Gigi Becali. Profit uriaş pentru patronul FCSB-ului: “100 de milioane de euro”
9:59
San Marino nu depinde doar de eșecul cu România pentru a merge la barajul de Mondial. Calculele calificării
9:33
“Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu?” Cine va fi căpitanul naţionalei la meciul cu Bosnia: “E primul lucru pe care îl face”
9:28
Christian Horner, gata să producă un “cutremur” în Formula 1. E în discuții cu o mare rivală a lui Red Bull
9:01
Veste bună pentru Ianis Hagi venită din Turcia. O nouă performanță după victoria României cu Austria
8:53
Ilie Dumitrescu a intervenit după scandalul de la naţională: “Nu e terminat. Să nu-l punem în zona asta!”
Vezi toate știrile
1 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 2 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 3 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus” 4 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 EXCLUSIVMircea Lucescu, anunţ despre plecarea de la naţională după victoria uriaşă cu Austria: “Las pe altcineva”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua