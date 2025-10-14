Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026. Mesaj direct despre "tricolori" - Antena Sport

Ungurii au reacţionat imediat când au aflat că pot da peste România la barajul pentru calificarea la World Cup 2026. În cazul în care “tricolorii” vor încheia grupa preliminară pe locul secund, se vor afla, cel mai probabil, în urna a treia la tragerea la sorţi.

În acest context, “tricolorii” ar urma să se dueleze cu echipă din urna a doua, urnă în care pentru moment se află Ungari, Polonia, Scoţia şi Cehia.

Cum au reacţionat ungurii când au aflat că pot da peste România la barajul pentru World Cup 2026

România poate pica în urna a patra la tragerea la sorţi de la baraj în cazul în care nu va prinde locul secund din grupă. “Tricolorii” vor merge în play-off-ul din martie prin statutul de câştigători de grupă în Liga Naţiunilor. Dacă va fi în urna a patra la tragerea la sorţi, atunci România ar putea da piept cu adversare mult mai bine cotate, din prima urnă, printre care şi Italia.

Maghiarii au analizat şi ei aceste calcule şi au aflat că România le poate fi adversară în drumul către turneul final de anul viitor. Aceştia sunt reticenţi cu privire la această posibilitate, dat fiind faptul că “tricolorii” trebuie să învingă Bosnia, în deplasare, în noiembrie.

“Este o altă discuție dacă această predicție poate deveni realitate. De exemplu, că România poate depăși Bosnia și Herțegovina, aflată în prezent cu trei puncte avans și pe locul doi în grupă. Asta în condițiile în care bosniacii vor juca pe teren propriu meciul direct dintre cele două echipe, în noiembrie.