"Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu?" Cine va fi căpitanul naţionalei la meciul cu Bosnia: "E primul lucru pe care îl face" - Antena Sport

“Ianis Hagi sau Nicolae Stanciu?” Cine va fi căpitanul naţionalei la meciul cu Bosnia: “E primul lucru pe care îl face”

Publicat: 14 octombrie 2025, 9:33

Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, în tricoul României / Profimedia Images

Un oficial din cadrul FRF a oferit declaraţii despre cine va purta banderola de căpitan al naţionalei, dintre Ianis Hagi şi Nicolae Stanciu, la meciul cu Bosnia de luna viitoare. Aurel Ţicleanu a oferit un verdict despre “disputa” dintre cei doi mijlocaşi ai României.

La duelurile câştigate în această lună de “tricolori”, cu Moldova, scor 2-1, şi cu Austria, scor 1-0, Ianis Hagi a fost numit căpitan de Mircea Lucescu. Nicolae Stanciu nu a făcut parte din lotul României, fiind accidentat.

Aurel Ţicleanu, care ocupă în prezent un rol de scouter în cadrul FRF, s-a declarat convins de faptul că Ianis Hagi îi va ceda banderola lui Nicolae Stanciu, în momentul în care acesta va reveni la naţională.

Totuşi, oficialul Federaţiei a ridicat un semn de întrebare în privinţa mijlocaşului de la Genoa, fiind de părere că sunt şanse să rateze şi ultimele două partide rămase de disputat în preliminarii, cu Bosnia şi San Marino.

“Stanciu va trebui să se impună mai întâi la Genoa şi apoi va fi o discuţie cu el şi la echipa naţională. Eu îl văd pe Hagi mic în spatele vârfului. În lateral are probleme că a făcut locul unuia sau altuia.

Eu, cunoscându-l pe Ianis, cred că primul lucru pe care îl va face la următoarea convocare va fi să îi dea banderola lui Nicu Stanciu. Dar nu ştiu dacă Stanciu va fi pregătit, după această accidentare”, a declarat Aurel Ţicleanu, conform primasport.ro.

